Мощный снежный циклон парализовал Петропавловск-Камчатский

09 декабря 2025, 02:02

SHOT: Мощный циклон обрушился Петропавловск-Камчатский, снегопад парализовал город

Фото: iStock/MahmutSonmez

Мощный циклон обрушился на Камчатку, засыпав Петропавловск-Камчатский снегом и вызвав масштабные транспортные проблемы. Об этом в ночь с 8 на 9 декабря пишет Telegram-канал SHOT.





Движение в городе «парализовано с самого утра». На дорогах образовались огромные пробки — специальная техника старается расчистить пути, но не может полностью справиться с задачей из-за интенсивности снегопада. Часть автобусов также застряла в сугробах.





«Пассажиров перевозят с помощью вахтовок, которые вышли на линию. Часть людей вынуждена добираться до своих рабочих мест пешком», — говорится в публикации.