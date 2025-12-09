Мощный снежный циклон парализовал Петропавловск-Камчатский
SHOT: Мощный циклон обрушился Петропавловск-Камчатский, снегопад парализовал город
Мощный циклон обрушился на Камчатку, засыпав Петропавловск-Камчатский снегом и вызвав масштабные транспортные проблемы. Об этом в ночь с 8 на 9 декабря пишет Telegram-канал SHOT.
Движение в городе «парализовано с самого утра». На дорогах образовались огромные пробки — специальная техника старается расчистить пути, но не может полностью справиться с задачей из-за интенсивности снегопада. Часть автобусов также застряла в сугробах.
«Пассажиров перевозят с помощью вахтовок, которые вышли на линию. Часть людей вынуждена добираться до своих рабочих мест пешком», — говорится в публикации.
Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев выложил короткий ролик в личном Telegram-канале, называя ситуацию «сложной». Он объяснил, что с циклоном пришел очень сильный ветер, и на момент записи клипа в определенных районах города частично не работало уличное освещение.
Беляев обратился к руководителям организаций города с просьбой перевести сотрудников на удаленный режим работы.