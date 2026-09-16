В Зеленограде мужчина ударил женщину-шофера из-за конфликта на дороге

16 сентября 2026, 22:46

МВД: В Зеленограде мужчина ударил женщину-шофера и покинул место ДТП

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

В Зеленограде задержали мужчину, ударившего женщину-водителя в ходе конфликта на дороге. Инцидент произошел после того, как неизвестный мужчина, управлявший автомобилем Toyota, в ходе дорожного конфликта ударил женщину за рулем Renault, после чего скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Об этом сообщили в столичном главке МВД РФ.