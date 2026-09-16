В Зеленограде мужчина ударил женщину-шофера из-за конфликта на дороге
В Зеленограде задержали мужчину, ударившего женщину-водителя в ходе конфликта на дороге. Инцидент произошел после того, как неизвестный мужчина, управлявший автомобилем Toyota, в ходе дорожного конфликта ударил женщину за рулем Renault, после чего скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Об этом сообщили в столичном главке МВД РФ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и изучения записей с камер видеонаблюдения личность злоумышленника установили — им оказался 56-летний местный житель. Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в территориальный отдел полиции.
По данным ведомства, потерпевшая получила телесные повреждения. Ей также причинили материальный ущерб на сумму более 14 000 рублей.
В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ («Побои»).
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