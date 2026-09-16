Мужчина швырнул ребенка о землю в одном регионе России
В одном из жилых комплексов Перми мужчина с силой бросил ребенка на землю. По словам очевидцев, инциденту предшествовала драка между детьми, пишет РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как потасовка трех детей переросла в конфликт с участием взрослых. К детям подходят четыре человека, одна из женщин указывает на мальчика, после чего мужчина, не медля, швыряет его на землю.
Как утверждают пользователи соцсетей, мужчина мог быть отцом одного из участников детской перепалки и таким образом пытался проучить обидчика своего сына. Подробности выясняются.
Ранее подросток задел мужчину самокатом на «Таганской» и получил в лицо. Детали — в нашем материале.
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