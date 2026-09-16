Подросток задел мужчину самокатом на «Таганской» и получил в лицо

16 сентября 2026, 13:15

МВД: Подросток задел мужчину самокатом на метро «Таганская» и получил в лицо

Фото: istockphoto/blinow61

На платформе станции метро «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии в Москве произошел конфликт между мужчиной и несовершеннолетним пассажиром. По предварительным данным, подросток случайно задел гражданина самокатом, после чего мужчина ударил его в лицо и скрылся с места происшествия.