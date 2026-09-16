Подросток задел мужчину самокатом на «Таганской» и получил в лицо
На платформе станции метро «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии в Москве произошел конфликт между мужчиной и несовершеннолетним пассажиром. По предварительным данным, подросток случайно задел гражданина самокатом, после чего мужчина ударил его в лицо и скрылся с места происшествия.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, сотрудники полиции установили личность нападавшего и задержали его. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 48-летний житель Подмосковья.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Петербурге на станции метро семилетний мальчик застрял ногой в эскалаторе. Подробности — в нашем материале.
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