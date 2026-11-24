У находящегося в больнице Жаира Болсонару выявили двустороннюю аспирационную пневмонию
У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который находится в больнице, выявили двустороннюю аспирационную пневмонию. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на лечащих врачей политика.
Болсонару госпитализировали ещё на прошлой неделе с острой кишечной непроходимостью. Во второй половине дня 22 ноября его состояние резко ухудшилось: усилились боли, начался озноб и снизился уровень насыщения крови кислородом. Экстренное обследование подтвердило воспаление лёгких. По словам специалистов, болезнь протекает заметно легче, чем при госпитализации в марте.
Несмотря на новое осложнение, медики оценивают состояние пациента как стабильное. Сроки выписки пока не определены. Уточняется, что Болсонару предстоит пройти курс антибиотиков продолжительностью от семи до десяти дней.
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