В Звенигороде обнаружили тело футболиста Лайонеля Адамса
14 января в подмосковном Звенигороде возле высотного дома нашли тело футболиста Лайонела Адамса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
По предварительной информации, смерть футболиста наступила из-за множественных травм. Отмечается, что спортсмен совершил суицид. Медики констатировали его смерть до прибытия скорой помощи.
Мать погибшего, Мария Викторовна, заявила, что считает смерть сына убийством. В то же время друзья Адамса утверждают, что причиной его гибели стала неразделённая любовь. Однако по словам матери, у Лайонеля не было девушки, их последний разговор состоялся до Нового года.
Накануне он несколько раз пытался дозвониться до матери, но она не ответила. Когда Мария Викторовна перезвонила позднее, сын уже не брал трубку.
