Косметолог-самоучка из Таджикистана рассказала в суде, как «убила» Юлию Бурцеву

14 января 2026, 21:23

В столичном суде рассматривают дело о гибели женщины после уколов филлера

Фото: Istock/ladislav Stepanov

В Москве суд рассматривает дело о гибели пациентки после косметологической процедуры. По версии следствия, 26-летняя уроженка Таджикистана Шоира Назуллоева, не имея медицинского образования и лицензии, проводила инъекции для увеличения ягодиц. В суде врач-самоучка рассказала, как «убила» клиентку. Её слова приводит издание «СтарХит».





4 января обвиняемая сделала 38-летней Юлии Бурцевой инъекции филлера. После них у пациентки случился анафилактический шок. Врачи оказались бессильны.



Назуллоева признала вину. Она рассказала суду, как вводила препараты, и подтвердила, что не делала аллергопробу. Медикаменты она купила сама через мессенджер.

«Я взяла два шприца, в которые ранее набрала обезболивающий препарат, ввела в намеченную зону один шприц объёмом 1,8 мл., затем примерно через минуту ввела второй шприц в том же объёме. Через 30 секунд я ввела клиентке препарат объёмом 10 мл», — рассказала она свои действия.