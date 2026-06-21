Вахтовый самолет из Уфы совершил экстренную посадку в Сургуте — прокуратура
21 июня 2026 года в 06:10 по местному времени в аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс UT 6117 по маршруту Уфа — Игарка. Причиной стали технические неполадки на борту, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Воздушное судно приземлилось благополучно. Пострадавших и разрушений нет.
Сургутское надзорное ведомство организовало мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Других деталей пока не приводится.
В настоящий момент борт вылетел в Игарку по согласованному маршруту. Пассажирам предоставили все полагающиеся услуги в полном объеме.
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