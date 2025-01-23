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Мысли о суициде и связь с Азизой, которую обвиняли в смерти родного отца: как живет единственный сын Игоря Талькова

Игорь Тальков-младший (Фото: соцсети)

Игорь Тальков-младший (Фото: соцсети)

Судьба поставила его перед трудным выбором — соответствовать имени легендарного отца или прожить другую жизнь. Игорь Тальков-младший выбрал трудный путь поэта и музыканта. Сегодня 43-летний певец не любит, когда его сравнивают с отцом.
О том, как сложилась жизнь сына музыканта Игоря Талькова, погибшего в 90-х — в материале «Радио 1».

Детство




Семейная жизнь известного певца Игоря Талькова и его супруги Татьяны была далека от идеальной, но ради сына Игоря, появившегося на свет 14 октября 1981 года, они сохраняли видимость счастливой пары. Тальков-старший воспитывал сына в строгости: приучал к дисциплине с малых лет. Игорю было всего 3 года, когда отец попросил его спеть «В лесу родилась ёлочка». А потом, рассмеявшись, сообщил Игорю о том, что ему на ухо наступил большой медведь. После этого наследник Талькова занимался в секции тхэквондо. ​

Игорь Тальков с сыном (Фото: соцсети)

А в один из дней певец забрал сына из школы и перевел на домашнее обучение. Талькову-старшему крайне не нравилась советская система образования.

Когда Игорю было 9 лет отца вдруг не стало. Мальчик оказался предоставлен самому себе. Поначалу он считал, что наконец-то освободился от жесткой отцовской опеки, но лишь спустя годы осознал, что родитель просто учил его быть мужчиной. Вскоре Талькова-младшего отправили на некоторое время к дяде и бабушке, где он попал совсем в другой мир. Там нужно было жить по определенным правилам. С утра, без завтрака, они все вместе отправлялись в храм, стояли службу, исповедовались, причащались. А мальчик боялся одновременно и Бога, и дьявола, даже мечтал поскользнуться и умереть сразу после службы.

Интерес к музыке


В 15 лет Игорь-младший нашел старые черновики отца и почувствовал интерес к музыке. Он научился играть на синтезаторе, освоил гитару и стал писать собственные песни. После окончания школы он поступил в институт современного искусства, но спустя несколько месяцев забрал документы. Позже предпринял вторую попытку – сдал вступительные экзамены в Московский государственный университет культуры и искусств. Там учеба не задалась. По словам Игоря, он жаждал свободы творчества, а не скучных академических наук.

В 20 лет Тальков-младший впервые вышел на большую сцену — выступил в Кремлевском дворце на вечере памяти своего отца. Поразительно похожий на родителя молодой человек вызвал интерес у публики. Парень начал гастролировать с собственными песнями. На концертах исполнял и старые отцовские хиты.

Почему Николай Тимофеев ушел из «Дискотеки Аварии»: судебные разбирательства, месть и скандальный развод
Почему Николай Тимофеев ушел из «Дискотеки Аварии»: судебные разбирательства, месть и скандальный развод

К Игорю стали обращаться продюсеры, предлагая свои услуги. Но он не был готов идти на компромисс и пытался продвигать себя самостоятельно. В 2005 году Тальков-младший выпустил авторский альбом «Надо жить». А спустя четыре года основал рок-группу под названием «МирИмиР».

Начиная с 2009 года, в день гибели своего отца, Игорь дает уличные концерты на ступеньках печально известного Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. А однажды ему довелось выйти и на сцену спорткомплекса. Стоит отметить, что творчество Талькова-младшего носит скорее любительский характер. Превзойти по популярности своего отца ему так и не удалось.

Жизнь сегодня


Время от времени имя Талькова-младшего мелькает в светской хронике по причине эпатажных выходок музыканта.Однако в последние годы музыкант остепенился. Сегодня он старается вести размеренный образ жизни.

Игорь Тальков-младший с семьей (Фото: соцсети)

Игорь был несколько раз женат. Имеет троих детей. Старшая дочь Варвара проживает вместе с матерью в Германии. Вторая официальная супруга Светлана Зимина родила ему двух сыновей – Святослава и Мирослава. Примечательно, что крестной одного из них стала певица Азиза, которую когда-то обвиняли в гибели Талькова-старшего.

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#отец
#сын
Петросян повторно подал в суд на свою дочь Викторину
23 января 2025, 16:28

Евгений Петросян (Фото: соцсети)

Народный артист Евгений Петросян уже второй раз обратился в суд с иском против своей дочери Викторины.
В настоящее время Петросян находится на отдыхе вместе с молодой супругой Татьяной Брухуновой на Мальдивских островах. Однако даже там он не забывает о конфликте с дочерью, с которой он поругался в разгар развода с Еленой Степаненко в 2018 году. Девушка приняла сторону матери и наотрез отказалась общаться с новой женой отца.

Теперь же Петросян хочет выселить Викторину из квартиры и снять ее с регистрационного учета. В ноябре он попытался это сделать через суд. Однако иск остался без движения из-за нарушений. Сейчас все нарушения устранены, и 23 января суд принял заявление к рассмотрению. Первое заседание назначено на 17 февраля.

Петросян женился на Брухуновой, которая младше него на 44 года, в 2019 году. В браке появились сын Ваган и дочь Матильда.

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«Какая я красивая»: Волочкова заявила, что выглядит на 35 лет
Балерина Волочкова заявила, что выглядит на 35 лет благодаря своим генам
23 января 2025, 16:17

Анастасия Волочкова (фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова, недавно отпраздновавшая свой 49-й день рождения, заявила, что не выглядит на свой возраст. По ее мнению, ей можно дать 35 лет и все благодаря хорошей генетике.
«Для меня возраст — это цифры в паспорте, и я знаю, что я не выгляжу на свои 49 лет. Я смотрю на себя в зеркало и думаю, какая я красивая. А на сколько я выгляжу и чувствую себя, я не знаю. 35 лет, может быть», — поделилась экс-прима Большого театра в беседе с «Газетой.Ru».
Балерина добавила, что для нее главное — это сохранить возможность заниматься танцами и держать себя в форме. Танцевать до 70 лет, как Майя Плесецкая, отметила Волочкова, она не сможет, но уже имеет «свои задумки» на будущее.
«У меня прекрасные гены. Я могу сходить на какие-то аппаратные процедуры, но ничего не колю под кожу. У меня аллергия на иглу, на уколы», — подчеркнула она.
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Волочкова раскрыла подробности отношений с дочерью и матерью

Анастасия Волочкова раскрыла детали личной жизни на фоне слухов о романе с 26-летним танцором
#возраст
#будущее
#шоу-бизнес
#день рождения
#балет
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«Я была ночной жрицей»: Волочкова раскрыла подробности отдыха на Мальдивах
Волочкова заявила, что не пила на Мальдивах, но сорвалась на десерте
23 января 2025, 15:59

Анастасия Волочкова (фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что во время отдыха на Мальдивах у нее произошел срыв. Так она назвала съеденный в день рождения маленький тортик, сообщает «Газета.Ru».
Экс-прима Большого тетра отметила, что у нее нет тяги к сладкому, но десерт ей решили подарить менеджеры острова.
«Расскажу, где я сорвалась на Мальдивах. Вообще меня к сладкому не тянет, но менеджеры острова решили мне сделать сюрприз к наступающему дню рождения. Украсили нашу дверь надписями, плакатами и принесли маленький тортик с одной свечкой. И я половину этого торта съела. Он оказался очень легким. Меня Сережа Зверев всегда называет ночной жрицей в таких случаях, ну вот я и была ночной жрицей», — приводит издание слова балерины.
Волочкова добавила, что на Мальдивах практически не употребляла спиртного, лишь «чуть-чуть». В основном она отдавала предпочтение отвару из имбиря, лайма и лаврового листа, который ей каждый день готовили в термосе.
«Этот напиток тянет воду из организма, он мочегонный», — пояснила Волочкова.
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#балет
#шоу-бизнес
#сладости
#отдых
#праздник
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Лолита назвала причину ухода из шоу «Суперстар!»
Лолиту в шоу «Суперстар!» подменит Наташа Королева
23 января 2025, 15:58

Лолита Милявская (Фото: соцсети)

В ближайших выпусках шоу «Суперстар!» ведущую Лолиту Милявскую заменит ее коллега по цеху Наташа Королева. Об этом пишет Starhit. Кроме того, Милявская поблагодарила ведущего Вадима Такменева, который также пошел ей навстречу.
«Наташа меня подменила на один сезон. Я попросила Вадима Такменева отпустить на день рождения мамы, которое исполняется ей 82 — просто дата съемок совпала. И Спасибо Вадику и Наташе, что они как настоящие друзья и коллеги пошли мне навстречу», — прокомментировала Лолита.
Милявская уверена, что Королева отлично выполнит задачу, однако многие уже раздули скандал из-за произошедшей замены.

Перед этим стало известно, за что певица Алсу обижается на родителей.

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Почему Николай Тимофеев ушел из «Дискотеки Аварии»: судебные разбирательства, месть и скандальный развод
23 января 2025, 15:31

Николай Тимофеев (Фото: соцсети)

Известный музыкальный коллектив «Дискотека Авария» существует более 30 лет. Группа является обладателем множества национальных музыкальных наград и премий. Тысячи поклонников и поклонниц по всей стране, оглушительный успех и известность — все это было у участников коллектива, однако в 2012 году «Аварию» покинул солист и один из основателей Николай Тимофеев.
О том, что почему Николай Тимофеев покинул музыкальный коллектив, из-за чего участники «Дискотеки Аварии» судились и как сложилась дальнейшая жизнь популярного певца, расскажет редакция «Радио 1».

Создание группы «Дискотека Авария»


Николай Тимофеев и Алексей Рыжов познакомились в 1984 году в пионерском лагере. У 13-летних подростков было общее увлечение — музыка. Спустя время они организовали первый музыкальный коллектив. Именно с этого момента началось их дальнейшее долгосрочное сотрудничество, которое привело их к успеху.

Первоначально группа двигалась в рок-направлении, однако музыкантам не хватало денег на оборудование и они начали проводить дискотеки. Первые названия коллектива — «Интервью», «Огнетушитель». Основным местом их работы в то время был клуб «Авария», который находится в Иваново.

Во время одной из дискотек в зале погас свет и началась паника. Николай Тимофеев тогда сказал публике: «Спокойно, всё нормально! Ведь мы — "Дискотека Авария"»!Буквально через несколько секунд зажглись софиты и появился новый музыкальный коллектив с интересным названием. В 1991 году участником группы стал Олег Жуков, а спустя шесть лет к коллективу присоединился и Алексей Серов.

Группа «Дискотека Авария» (Фото: кадр из клипа «Модный танец арам-зам-зам»)

Всенародную любовь группе принесла песня «Новогодняя», не вызвавшая особого ажиотажа зимой 1999 года, но ставшая очень популярной летом 2000 года. А затем появились и другие, не менее интересные композиции, которые очень понравились публике. Песни «Дискотеки Аварии» звучали отовсюду, а симпатичный вокалист Николай Тимофеев стал мечтой многих девушек.

9 февраля 2002 года ушел из жизни участник группы Олег Жуков, выступавший под псевдонимом «Толстый». Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Жукову было всего 28 лет. «Дискотека Авария» на время приостановила свою деятельность, а альбом «Четверо парней» 25 апреля 2006 года был посвящён Жукову.

Почему Николай Тимофеев ушел из группы


Вскоре группа возобновила свою деятельность. Вышел макси-сингл «Х. Х. Х. И Р. Н. Р.», следом — сингл «Небо», обе песни были успешными в хит-парадах. «Дискотека Авария» снова стала очень популярной. В 2012 году группа получила премию Муз-ТВ за новый хит. Однако в этом же году фронтмен Николай Тимофеев покинул коллектив.

По его словам, с ним поступили несправедливо и буквально выжили из группы. Однако Серов и Рыжов считают, что Тимофеев сам виноват в случившемся, из-за него начались серьезные проблемы. Уточняется, что Тимофеева стали упрекать в высокомерии и срыве концертов. К тому же коллегам изрядно надоели семейные разборки Тимофеева с женой Зинаидой.

Однако Николай считает, что Серов и Рыжов лгали, более того, он был участником коллектива более 20 лет, осознавал меру ответственности и никогда не злоупотреблял своими полномочиями. А причиной их предвзятого отношения, по мнению музыканта, является зависть.

Тимофеев решил выступать сольно, однако бывшие друзья и коллеги решили запретить ему исполнять любимые зрителями хиты. Дело дошло до судебных разборок, которые продолжались в течение нескольких лет. Тимофеев хотел исполнять три композиции, где солировал, — треки «Новогодняя», «Если хочешь остаться» и «Небо» — ну а Рыжов требовал лишить его этой возможности и денежной компенсации за нарушение авторских прав. Сперва Николаю предписали выплатить экс-коллеге 1,7 млн рублей, но позже взыскание отменили, а вот запрет согласовали.

Николай продолжает выступать, но без былого успеха. Рыжов, Серов и Тимофеев не поддерживают общение друг с другом, а возможность воссоединения категорически отвергается всеми музыкантами.

​Николай Тимофеев (Фото: соцсети)

Как сложилась личная жизнь Тимофеева


Впервые Николай Тимофеев женился в 18 лет. Вскоре у пары родилась дочь Елизавета. Союз быстро распался, и следующую любовь музыкант встретил, уже когда обрел известность: Зинаида Кандаурина занимала пост директора «MTV Россия». После свадьбы у пары появились наследницы Катя и Аня, но, как и в первом браке, дети не спасли родителей от разрыва.

Николай и Зинаида расстались еще в 2011 году, однако обнародовать факт развода женщина решила через год, когда бывший супруг был у всех на слуху на фоне ухода из «Дискотеки Аварии». Кандаурина заявила, что музыкант недостаточно вкладывается в содержание детей, и потребовала у него баснословных алиментов в 800 тысяч рублей в месяц.

«После развода я ушел с тремя сумками личных вещей. Оставил Зинаиде и нашим детям две квартиры, машину, дачу, а также все деньги, заработанные за 22 года в коллективе "Дискотеки Авария", на которые она может безбедно существовать вместе с детьми всю жизнь», — комментировал ситуацию Тимофеев.

После двух разводов певец встретил любовь в лице бэк-вокалистки Кристины Якуниной. В настоящее время в соцсетях Тимофеев не рассказывает о личном.

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«Кого сейчас этим удивишь?»: Волочкова о разнице в возрасте у дочери и ее избранника
Волочкова заявила, что не переживает из-за возраста избранника ее дочери Ариадны
23 января 2025, 15:30

Анастасия Волочкова (фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не переживает из-за большой разницы в возрасте у дочери Ариадны и ее избранника. Об этом она заявила в беседе с Общественной Службой Новостей.
Экс-прима Большого театра отметила, что пара часто гостит у нее и она совсем не переживает, так как возлюбленный Ариадны — «прекрасный человек», которому она доверяет.
«Это сугубо дело Ариадны. Они уже довольно давно вместе, и, если честно, не такая большая разница у них в возрасте. Да и кого сейчас этим удивишь? Главное, что между ребятами есть чувства, искра, я вижу их любовь и мне как маме бесконечно приятно видеть свою дочь счастливой», — пояснила балерина.
Волочкова добавила, что дочь вместе с избранником избегает публичности и не любит папарацци, как в повседневной жизни, так и на различных мероприятиях.
«Ребята даже на моем праздничном вечере стояли почти в уголочке, потому что не хотят лишний раз светиться, попадаться на глаза. Я уважаю их решение. Наконец-то они взрослые люди и вправе решать, что и как делать», — добавила она.
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«Ночная жрица»: Анастасия Волочкова рассказала о своем срыве на Мальдивах

Анастасия Волочкова раскрыла детали личной жизни на фоне слухов о романе с 26-летним танцором
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#человек
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#шоу-бизнес
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«В чем мать родила»: Лазарев рассказал пикантные подробности встречи с Дуа Липой
Сергей Лазарев встретил Дуа Липу при пикантных обстоятельствах
23 января 2025, 15:27

Сергей Лазарев (Фото: соцсети)

Сергей Лазарев наслаждается заслуженным отпуском, путешествуя по Латинской Америке. После посещения Бразилии и Аргентины, певец прибыл в Чили, где остановился в роскошном отеле. Как оказалось, в это же время там находилась и Дуа Липа, занятая съемками рекламы.
Сергей поделился этой новостью со своими подписчиками и в шутливой форме заявил, что собирается найти Дуа Липу, чтобы представить себя как «суперзвезду из России». Однако вскоре он признался, что это была всего лишь шутка, и не собирается беспокоить знаменитость.

Тем не менее, судьба свела их: они случайно встретились у бассейна.

«Только что вот в таком состоянии, вот в таком виде встретил Дуа Липу у бассейна. Ну да, сразу ее очаровал, сразу во всей красе. Весь какой есть, в чем мать родила фактически. Короче... Накаркал себе», — рассказал артист на своей странице в социальной сети.
Ранее сообщалось, что популярная телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась на Лазарева за слова о возрасте и фотофильтрах. Подробнее о конфликте знаменитостей читайте в материале «Радио 1».

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Алсу рассказала, за что обижена на родителей

Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина
#радио 1
#мать
#артист
#шоу-бизнес
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Алсу рассказала, за что обижена на родителей
Алсу обижена на родителей за то, что не заставляли заниматься спортом
23 января 2025, 15:07

Алсу (Фото: соцсети)

Певица Алсу обижена на своих родителей за то, что они не заставляли ее заниматься спортом в детстве. Об этом селебрити рассказала в социальных сетях. По ее признанию, она давно занималась горными лыжами и считала, что легко освоит беговые, однако все пошло не по плану.
«Непроработанная обида на родителей за то, что не заставляли меня в детстве заниматься спортом. Короче, спортсмен из меня никакой», — сказала певица.
Вместе с тем Алсу не до конца потеряла оптимизм, добавив, что «для первого раза норм».

Перед этим Алсу рассказывала о своем новом увлечении после развода с миллиардером Яном Абрамовым. Исполнительница отметила, что будет учиться ходьбе на лыжах, а также «подстреливать всякую нечисть».

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Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина
23 января 2025, 14:59

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: соцсети)

У Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина продолжается полоса неудач. На днях Троицкий суд продлил экс-супругам домашний арест до 26 марта, а до этого на имущество Леры был наложен арест.
Бизнес Чекалиных также претерпевает не лучшие времена. По данным сервиса Rusprofile, косметическую фирму Артема и Валерии планируют закрыть из-за налоговых долгов. При этом счета одной из компаний Чекалиных «Экофлоу» ФНС заблокировала еще в декабре прошлого года из-за того, что компания не подала налоговую декларацию.

Экс-супруги Чекалины были отправлены под домашний арест осенью прошлого года. Их обвиняют в незаконном выводе денежных средств за границу.

Ущерб российскому бюджету от деятельности блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее экс-супруга Артема Чекалина может превышать 500 миллионов рублей.

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