Мысли о суициде и связь с Азизой, которую обвиняли в смерти родного отца: как живет единственный сын Игоря Талькова

Игорь Тальков-младший (Фото: соцсети)
Судьба поставила его перед трудным выбором — соответствовать имени легендарного отца или прожить другую жизнь. Игорь Тальков-младший выбрал трудный путь поэта и музыканта. Сегодня 43-летний певец не любит, когда его сравнивают с отцом.
О том, как сложилась жизнь сына музыканта Игоря Талькова, погибшего в 90-х — в материале «Радио 1».
Семейная жизнь известного певца Игоря Талькова и его супруги Татьяны была далека от идеальной, но ради сына Игоря, появившегося на свет 14 октября 1981 года, они сохраняли видимость счастливой пары. Тальков-старший воспитывал сына в строгости: приучал к дисциплине с малых лет. Игорю было всего 3 года, когда отец попросил его спеть «В лесу родилась ёлочка». А потом, рассмеявшись, сообщил Игорю о том, что ему на ухо наступил большой медведь. После этого наследник Талькова занимался в секции тхэквондо.
А в один из дней певец забрал сына из школы и перевел на домашнее обучение. Талькову-старшему крайне не нравилась советская система образования.
Когда Игорю было 9 лет отца вдруг не стало. Мальчик оказался предоставлен самому себе. Поначалу он считал, что наконец-то освободился от жесткой отцовской опеки, но лишь спустя годы осознал, что родитель просто учил его быть мужчиной. Вскоре Талькова-младшего отправили на некоторое время к дяде и бабушке, где он попал совсем в другой мир. Там нужно было жить по определенным правилам. С утра, без завтрака, они все вместе отправлялись в храм, стояли службу, исповедовались, причащались. А мальчик боялся одновременно и Бога, и дьявола, даже мечтал поскользнуться и умереть сразу после службы.
В 15 лет Игорь-младший нашел старые черновики отца и почувствовал интерес к музыке. Он научился играть на синтезаторе, освоил гитару и стал писать собственные песни. После окончания школы он поступил в институт современного искусства, но спустя несколько месяцев забрал документы. Позже предпринял вторую попытку – сдал вступительные экзамены в Московский государственный университет культуры и искусств. Там учеба не задалась. По словам Игоря, он жаждал свободы творчества, а не скучных академических наук.
В 20 лет Тальков-младший впервые вышел на большую сцену — выступил в Кремлевском дворце на вечере памяти своего отца. Поразительно похожий на родителя молодой человек вызвал интерес у публики. Парень начал гастролировать с собственными песнями. На концертах исполнял и старые отцовские хиты.
К Игорю стали обращаться продюсеры, предлагая свои услуги. Но он не был готов идти на компромисс и пытался продвигать себя самостоятельно. В 2005 году Тальков-младший выпустил авторский альбом «Надо жить». А спустя четыре года основал рок-группу под названием «МирИмиР».
Начиная с 2009 года, в день гибели своего отца, Игорь дает уличные концерты на ступеньках печально известного Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. А однажды ему довелось выйти и на сцену спорткомплекса. Стоит отметить, что творчество Талькова-младшего носит скорее любительский характер. Превзойти по популярности своего отца ему так и не удалось.
Время от времени имя Талькова-младшего мелькает в светской хронике по причине эпатажных выходок музыканта.Однако в последние годы музыкант остепенился. Сегодня он старается вести размеренный образ жизни.
Игорь был несколько раз женат. Имеет троих детей. Старшая дочь Варвара проживает вместе с матерью в Германии. Вторая официальная супруга Светлана Зимина родила ему двух сыновей – Святослава и Мирослава. Примечательно, что крестной одного из них стала певица Азиза, которую когда-то обвиняли в гибели Талькова-старшего.
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Детство
Семейная жизнь известного певца Игоря Талькова и его супруги Татьяны была далека от идеальной, но ради сына Игоря, появившегося на свет 14 октября 1981 года, они сохраняли видимость счастливой пары. Тальков-старший воспитывал сына в строгости: приучал к дисциплине с малых лет. Игорю было всего 3 года, когда отец попросил его спеть «В лесу родилась ёлочка». А потом, рассмеявшись, сообщил Игорю о том, что ему на ухо наступил большой медведь. После этого наследник Талькова занимался в секции тхэквондо.
Игорь Тальков с сыном (Фото: соцсети)
А в один из дней певец забрал сына из школы и перевел на домашнее обучение. Талькову-старшему крайне не нравилась советская система образования.
Когда Игорю было 9 лет отца вдруг не стало. Мальчик оказался предоставлен самому себе. Поначалу он считал, что наконец-то освободился от жесткой отцовской опеки, но лишь спустя годы осознал, что родитель просто учил его быть мужчиной. Вскоре Талькова-младшего отправили на некоторое время к дяде и бабушке, где он попал совсем в другой мир. Там нужно было жить по определенным правилам. С утра, без завтрака, они все вместе отправлялись в храм, стояли службу, исповедовались, причащались. А мальчик боялся одновременно и Бога, и дьявола, даже мечтал поскользнуться и умереть сразу после службы.
Интерес к музыке
В 15 лет Игорь-младший нашел старые черновики отца и почувствовал интерес к музыке. Он научился играть на синтезаторе, освоил гитару и стал писать собственные песни. После окончания школы он поступил в институт современного искусства, но спустя несколько месяцев забрал документы. Позже предпринял вторую попытку – сдал вступительные экзамены в Московский государственный университет культуры и искусств. Там учеба не задалась. По словам Игоря, он жаждал свободы творчества, а не скучных академических наук.
В 20 лет Тальков-младший впервые вышел на большую сцену — выступил в Кремлевском дворце на вечере памяти своего отца. Поразительно похожий на родителя молодой человек вызвал интерес у публики. Парень начал гастролировать с собственными песнями. На концертах исполнял и старые отцовские хиты.
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К Игорю стали обращаться продюсеры, предлагая свои услуги. Но он не был готов идти на компромисс и пытался продвигать себя самостоятельно. В 2005 году Тальков-младший выпустил авторский альбом «Надо жить». А спустя четыре года основал рок-группу под названием «МирИмиР».
Начиная с 2009 года, в день гибели своего отца, Игорь дает уличные концерты на ступеньках печально известного Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. А однажды ему довелось выйти и на сцену спорткомплекса. Стоит отметить, что творчество Талькова-младшего носит скорее любительский характер. Превзойти по популярности своего отца ему так и не удалось.
Жизнь сегодня
Время от времени имя Талькова-младшего мелькает в светской хронике по причине эпатажных выходок музыканта.Однако в последние годы музыкант остепенился. Сегодня он старается вести размеренный образ жизни.
Игорь Тальков-младший с семьей (Фото: соцсети)
Игорь был несколько раз женат. Имеет троих детей. Старшая дочь Варвара проживает вместе с матерью в Германии. Вторая официальная супруга Светлана Зимина родила ему двух сыновей – Святослава и Мирослава. Примечательно, что крестной одного из них стала певица Азиза, которую когда-то обвиняли в гибели Талькова-старшего.
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Екатерина Коршунова