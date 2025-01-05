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Измена жене, связь с Тереховой и версия смерти Рудинштейна — новые подробности гибели Талькова

Игорь Тальков (Фото: Н. Синицына/РИА Новости)

Игорь Тальков (Фото: Н. Синицына/РИА Новости)

Убийство музыканта и певца Игоря Талькова 6 октября 1991 года до сих пор окутано тайнами, слухами, породило огромное количество теорий заговора. Артиста стали называть пророком, его песни — гениальными. Он не раз говорил: «Меня убьют при огромном скоплении народа, и убийцу никогда не найдут». О том, как погиб музыкант, о мистицизме на его похоронах, и о том, какие события могли привести к его смерти, читайте в материале «Радио 1».

Похороны


В день прощания с Игорем Тальковым, 9 октября 1991 года, к Московскому дворцу молодёжи пришли тысячи людей, постоянно звучала песня певца «Я вернусь». В 16 часов гражданскую панихиду решили закончить, хотя желающим попрощаться не было конца. Цветы из Дворца молодёжи вывозили потом грузовиками.



Ещё ранним утром, перед похоронами, возле дома Игоря Талькова собрались его поклонники. Потом фанаты ещё не раз придут к этой хрущёвке, чтобы почтить память музыканта.

У гроба артиста стояли люди в чёрной форме, какие-то пугающего вида мужчины. Близкие к певцу люди говорили после, что незадолго до смерти вокруг него постоянно находились какие-то непонятные личности.

Возле гроба стоял Андрей Державин — один из немногих представителей шоу-бизнеса, пришедших на похороны певца, с ним при жизни у певца были хорошие отношения. Он и Михаил Муромов лично ездили в Ленинград (сейчас Санкт-Петербург — прим. ред.), чтобы забрать тело Игоря.

Когда гроб опустили в землю, над этим местом на Ваганьковском кладбище стали кружить вороны. Одна женщина в толпе сказала, что так бывает, когда святых в землю опускают — нечистая сила не выдерживает.


Встреча с Васильевым и Шляфманом



В последние дни советской России витала невиданная свобода: кто-то выходил на митинги, другие все эти перемены наблюдали со страшной злобой. По стране ходили толпы коммунистов и монархистов, патриоты всех мастей, члены националистического антисемитского общества «Память». Его руководитель Дмитрий Васильев и другие члены были большими поклонниками творчества Талькова, особенно они выделяли его песню «Россия». Однажды Васильев устроил презентацию своей газеты и пригласил звёзд эстрады, одним из них был Тальков.

Мероприятие прошло, а на следующий день все газеты напечатали фотографию, на которой певца обнимает Дмитрий Васильев. В заголовках было сказано, что Тальков является членом общества «Память». Артистов на этой презентации было много, но именно Талькову не повезло. Его прекратили приглашать на концерты и телевидение.

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Музыкант разослал опровержение во все газеты, но никто его не напечатал. Репутация певца была безнадёжно испорчена. В этот самый момент появился Валерий Шляфман, ставший концертным директором Талькова. Он казался артисту очень пробивным человеком, который может решить все проблемы и вывести его на новый уровень. Именно Шляфман убедил Талькова выступить на роковом концерте в Ленинграде.

Начальник охраны Игоря Владислав Черняев настаивал, что не нужно лететь в Ленинград. Тальков не послушал его. Со знакомства с Шляфманом артист изменился: он мог нагрубить своим музыкантам ни с того ни с сего, бросить и разбить дорогой микрофон.

В тот день, когда Игорь собирался на роковой концерт, он как будто чего-то опасался, взял с собой газовый пистолет, который купил для жены.


Отношения с женой и роковая женщина в жизни Талькова



У певца было много романов, при этом он был женат. Со своей супругой он познакомился ещё в 1979 году, ей было всего 19 лет. Тальков только приехал покорять столицу и жил то у одного приятеля, то у другого. Татьяна привела Игоря к своим родителям домой, ради него бросила работу, решив полностью посвятить себя любимому. Первое время они жили в нищете, но абсолютно счастливо.

Игорь был очень переменчивым человеком. Татьяна всё терпела, всё прощала. В 1981 году у них родился сын.

Прошло несколько лет, и он добился всего того, о чём мечтал, в этом, несомненно, была заслуга и Татьяны. Она делала для него всё, прощала ему многочисленные увлечения.

Так, Талькову приписывают роман с актрисой Маргаритой Тереховой. Он сопровождал её на гастролях, помогая с музыкальной частью, а она учила его сценическому мастерству. Терехова очень уважала и ценила Талькова, а он её просто боготворил.

Также многие говорили о романе Игоря с певицей Азизой. Их часто видели вместе, и они явно нравились друг другу. Но коллеги артистов утверждали, что между ними была только дружба.

В августе 1991 года к коллективу Талькова присоединилась Елена Кондаурова, которую Шляфман назначил администратором. Многие называют Елену последней любовью Талькова. Кондауровой тогда было всего 24 года, артист был против того, чтобы она становилась частью его команды. Но однажды красивая и пластичная девушка во время репетиции удачно станцевала перед Тальковым под песню «Звезда» — артист взглянут на неё совершенно другими глазами. После этого он решил, что она может выходить с ним вместе на сцену. Сама Кандаурова рассказывала, что влюбилась в Талькова с первого взгляда.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Шляфман специально привёл Елену в команду артиста: она помогала навести в коллективе его порядки. Но главной её задачей было привязать к себе Игоря и тем самым отдалить от жены, с мнением которой певец считался.

Постепенно Талькова покинули самые преданные люди. Интриги Шляфмана отдалили его ото всех.


Кто убил Талькова — версия кинопродюсера Марка Рудинштейна



Марк Рудинштейн часто рассказывал о сложных отношениях между Исмаилом Таги-Заде и Игорем Тальковым. Таги-Заде был очень влиятельным продюсером в 1990-е годы.

Он пригласил певца сыграть главную роль в его фильме по роману Алексея Толстого «Князь Серебряный». Тальков сначала был в полном восторге. Однако, как потом выяснилось, Таги-Заде не выступал за создание настоящей исторической киноленты, а ратовал за деньги бандитов. Тальков это понял. Кроме того, продюсер оскорбил его жену, чего Игорь не простил и бросил съёмки. Его героя озвучивал другой актёр, а на премьере Тальков вышел на сцену, упал на колени перед полным залом зрителей и умолял не смотреть этот фильм. Продюсер был опозорен. После этого певцу угрожали.

Напомним, что Игорь Тальков был убит из огнестрельного оружия незадолго до выхода на сцену в коридоре, около своей гримёрной, во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Убийство произошло во время потасовки охранников Игоря Талькова (Александр Барковский, Аркадий Бондаренко, Сергей Игнатенко) и его концертного директора Валерия Шляфмана с охранником певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым.

По версии СК России, Шляфман выстрелил в Малахова предположительно из револьвера Нагана, однако в итоге смертельно ранил Талькова.

В июне 2024 года дело об убийстве Талькова было закрыто. Следователи на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к гибели артиста.


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Московские приставы пытаются получить долг по ЖКХ с бездомной Маши Малиновской
05 января 2025, 16:07

Маша Малиновская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Московские судебные приставы разыскивают телеведущую Машу Малиновскую из-за накопившегося долга за жилищно-коммунальные услуги. Проблема в том, что у неё нет официального жилья, зарегистрированного имущества и денег на банковских счетах.
Тем не менее, долги накопились, сообщает телеграм-канал Mash. Представители АО «Мосэнергосбыт» совместно с сотрудникам налоговой инспекции гоняются за медийной персоной с 2020 года. Организация пытается взыскать с модели глянца 125 тысяч рублей за пользование жилплощадью коммунальные услуги. Вот только пока не получается — за четыре года им не удалось найти даже собственно жильё звезды.

Последний судебный приказ и уведомление об исполнительном производстве пришли 20 июня нынешнего года. На адрес, по которому звезда давно не живёт, предпочитая коротать свой быт в других местах. Приставам остаётся только пытаться списать деньги со счетов Малиновской, что также будет довольно трудной задачей, ибо они пусты.

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#звёзды
#жкх
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«Тряхнула костьми, стыдобища»: что произошло с Пугачевой на Новый год и почему олигархи больше не платят ей за корпоративы
05 января 2025, 15:46

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В преддверии Нового года Алла Пугачева вновь привлекла внимание публики. Личные аккаунты примадонны и ее супруга Максима Галкина* заполнили странные ролики с певицей, которая, одетая в черное, танцует перед камерой, пытаясь создать образ счастливой жизни. Однако в кадре Пугачева с трудом передвигала конечностями, и было видно, с каким усилием ей даются движения. Как сейчас живет знаменитое семейство расскажет «Радио 1».

Пугачева похоронила надежду на возвращение в Россию


В социальных сетях Пугачеву начали высмеивать, намекая на то, что она нарядилась, словно собираясь «танцевать на похоронах» своих надежд на возвращение в Россию. Кроме того, внимательные пользователи раскритиковали внешний вид артистки.

«Пришла как на похороны», «Пугачева – черная вдова. Галкин*, держись!», «Тряхнула костьми и стариной! Стыдобища», «Это пляски на костях пугачевской карьеры в России», «Пляски на костях больше похожи на Пугачевские похороны», — возмущаются пользователи сети.

С момента своего отъезда из России Алла Пугачева активно пытается доказать своим соотечественникам, что может обойтись без них. Артистка не раз появлялась на публике в самые напряженные моменты, уверяя всех, что её жизнь полна счастья. В её микроблоге периодически мелькают фотографии подросших детей Лизы и Гарри, а сама певица демонстрирует новые наряды, стремясь показать, что она не испытывает финансовых трудностей и не живет лишь за счет случайных корпоративов.

Однако светская львица Алена Кравец развеяла этот миф. В интервью «Московскому комсомольцу» она откровенно заявила, что олигархи с Рублевки, долгое время являвшиеся основными заказчиками выступлений Пугачевой в России, теперь отказываются сотрудничать с ней, как с прокаженной.


«В этом году ни Пугачевой, ни Галкину* никто ничего не предлагал из наших олигархов, кто собирается уехать за границу на Новый год. Этим артистам объявлен бойкот. Галкина* не хотят приглашать из-за его статуса иноагента и антироссийской риторики. Более того, его могут задержать на границе, а он требует стопроцентную предоплату, что создает риск для заказчиков остаться и без денег, и без артиста. Пугачеву тоже не приглашают, ведь она — жена иноагента, и это репутационный риск», — поделилась Кравец.

Пугачева не простила Кравец за эти слова: вскоре после этого блондинку не пустили на закрытое мероприятие. Сначала организаторы утверждали, что причиной бойкота стал вызывающий наряд Кравец, но позже выяснилось, что именно «женщина, которая поет» могла быть замешана в этой травле.

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: соцсети)


Ради Пугачевой задерживали поезда


Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал журналистам, что на протяжении многих лет Алла Пугачева умела избегать последствий своих поступков. Ей прощались многие ошибки, и на многие прегрешения закрывались глаза.

«Пугачева всегда ставила ультиматумы. Когда въезд автомобилей на Казанский вокзал был запрещен, её машина всегда подвозила её к поезду. Ради неё задерживали поезда и нарушали правила. Потому что она — Пугачева, и все подстраивались под неё!» — вспоминал продюсер в разговоре с PROZvezd.

По информации СМИ, в июне 2023 года столичный суд решил не накладывать штраф на артистку за просрочку по аренде и коммунальным платежам. Пугачева долго не платила за дачу, которую получила во временное пользование, и к моменту своего отъезда накопила задолженность в несколько сотен тысяч рублей, которую после своего побега переложила на плечи старшего внука Никиты Преснякова.

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Не так давно рок-музыкант Александр Скляр высказал свое мнение о поведении Аллы Пугачевой, раскрыв некоторые детали её характера. Композитор и гитарист, который не раз пересекался с артисткой, отметил, что она готова была на многое, чтобы оставаться в центре внимания.

По словам Скляра, Пугачева стремилась к тому, чтобы о ней говорили постоянно. Она была готова пойти на крайние меры, чтобы сохранить свой статус примадонны, который, по её мнению, должен принадлежать только ей.

«Она делала всё возможное и невозможное для того, чтобы оставаться на пьедестале. Этот титул уникален, и она была готова на всё, чтобы защитить его», — отметил музыкант.

Скляр также упомянул, что знает несколько историй о том, как Пугачева расправлялась с теми, кто угрожал её положению.

«Я могу рассказать минимум пять таких случаев. Она никогда не считалась с другими», — добавил он.

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По его мнению, Пугачева является классическим примером знаменитости, которая «слишком далеко заплыла» в море народной любви. Она ушла настолько далеко от народа, что перестала замечать его и обращать внимание на его мнение в рамках своей карьеры.

«Это типичный случай, когда артист создает вокруг себя иллюзию любви публики и в конечном итоге теряет связь с ней», — заключил Скляр в интервью Вячеславу Манучарову.

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«В семье не без урода»: секс-скандал со школьницей, слава и инфаркты Михаила Водяного, кем на самом деле бы народный артист СССР
05 января 2025, 15:24

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)

Чуть больше 100 лет назад 23 декабря 1924 года появился на свет «Попандопуло» — народный артист СССР Михаил Водяной (1924-1987). При жизни Водяной получил огромную славу, пользовался любовью зрителей, был обвинён по страшной «сексуальной» уголовной статье и скончался от третьего инфаркта.

«Старший сын нормальный, а у младшего на уме одна музыка»


Будущий «король оперетты» появился на свет 23 декабря 1924 года в Харькове и был вторым, младшим сыном в семье Григория Моисеевича и Анны Львовны Водяных. Согласно семейной легенде, однажды предки Григория Моисеевича носили еврейско-немецкую фамилию Вассерман (от немецкого слова Wassermann – «водолей, водяной, водовоз»), но в какой момент и почему они стали Водяными — неизвестно. Отец был крупным начальником по снабжению, имел достойный заработок, из-за этого Анна Львовна могла сконцентрироваться на домашнем хозяйстве и воспитании детей.

В отличие от брата Роберта — он был старше на 9 лет — Миша с малолетства интересовался музыкой и был весьма артистичным. Где-то с четырёх лет он приходил в местную церковь послушать, как поют певчие на клиросе. Водяной позднее говорил, что был буквально околдован «этой божественной музыкой и волшебными голосами», и с того времени пел «всегда и везде».

Также он горячо любил выступать — разыгрывать разные сценки, юморить, веселить людей. Осознав, что у сына прекрасный слух, Анна Львовна отвела его в музыкальную школу. Мама полностю поддерживала тягу сына к творчеству. В то же время отец называл занятия Миши «несерьезными».

«В семье не без урода. Старший сын нормальный, а у младшего на уме одна музыка, драмкружки да переодевания», — негодовал Григорий Моисеевич.

Среднюю школу Михаил окончил в Кисловодске — туда семейство переехало в конце 1930-х. В 1941 году Водяной поехал в Ленинград и поступил сразу на второй курс актерского факультета театрального института.

А потом началась война. Театральный вуз эвакуировали в Томск. Выпускник пединститута Роберт Водяной отправился на фронт. Под Днепропетровском он был тяжело ранен и умер в госпитале осенью 1943 года.

Водяной-младший узнал о кончине брата в Пятигорске.

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Именно в Пятигорском театре музыкальной комедии Михаил дебютировал на сцене и в скором времени осознал, что его настоящее призвание — оперетта.

В этом театре Михаил подружился с будущим великим танцовщиком Махмудом Эсамбаевым, а также с будущим журналистом-международником, киносценаристом и прозаиком Генрихом Боровиком, который в то время подрабатывал в Музкомедии помощником электромонтера и статистом.

«Водяной тогда делал свои первые шаги на сцене. Несмотря на некоторую разницу в возрасте (Михаил был старше на 5 лет), мы быстро сдружились… Миша талантливо произносил «Кушать подано» или «Господа, вас просят пройти в соседний зал», а Махмуд выходил с цыганским танцем и для меня было огромным удовольствием стоять за кулисами рядом с ними, видеть, как они волновались, репетировали, как серьезно готовились и спрашивали меня, как самого первого зрителя, получается или нет», — поделился в своих мемуарах Генрих Боровик.

Боровик рассказывал, что во время того, как в 1945 году Водяной уезжал во Львов — там создавался Театр музыкальной комедии — он был «в числе немногих, кто его провожал».

«После войны Миша покинул Пятигорск, и мне перепало несколько его ролей. Пару раз произносил «Кушать подано!», — отмечал Боровик.

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)

«От любящего Тони — Миши Водяного»


Во Львовском театре музыкальной комедии Водяной играл Поповича в «Сорочинской ярмарке» по Н. Гоголю, Негоша в оперетте «Веселая вдова» Ф. Легара, Павла I в «Дочери фельдмаршала» О. Фельцмана, и практически за год-два превратился в ведущего актёра труппы. Львовская публика в огромном количестве шла на новую оперетту И. Дунаевского «Вольный ветер», где Водяной исполнял роль Микки, а Маргарита Демина играла Пепиту.

В оперетте по сюжету Микки одурманен Пепитой. Сам актёр признавался, что влюбился в Мару (так называли Маргариту Демину в театре), игравшую предмет его воздыхания на сцене, после первого же «каскадного» дуэта «Если мы вместе, сердце на месте, вдвое день светлей…».

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Водяной два года за ней ухаживал. А предложил руку и сердце сделал очень красиво и романтично. В день её рождения, 14 февраля, после окончания спектакля «Принцесса цирка» (где Водяной исполнял роль Тони, а Демина — роль Мабель Ибсон) он признался ей в любви, вручил цветы и торт. На крышке торта была надпись: «Дорогой Марочке — Мабель от любящего Тони — Миши Водяного».

За 35 лет брака эту коробку от торта муж с женой бережно хранили дома (взяли с собой даже при переезде в Одессу) — она была неким талисманом семейной идиллии. Всякий раз, когда затевался конфликт, Маргарита молча показывала коробку супругу, и тот «моментально становился шелковый».

Актерский брак оказался весьма крепким. Водяной и Демина не разлучались до конца жизни.

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)

«Воздействовал на публику, словно гипнотизер»


В 1953 году пара вместе с театром переехала в Одессу — с того момента он стал называться Одесским театром музыкальной комедии. Там Водяной «ощущал себя Колумбом, открывающим новый и удивительный мир».

Этаким «посвящением» уроженца Харькова в одесситы была роль Яшки Буксира в оперетте И. Дунаевского «Белая акация». После премьеры местная пресса писала, что «настоящий одесский фраер Яшка Буксир в исполнении Водяного как будто настоян на аромате акаций и пропитан воздухом Одессы».

Другой легендарной ролью Михаила Григорьевича стал налетчик, «король Одессы» начала 20 века Мишка Япончик в оперетте Оскара Сандлера «На рассвете». При подготовке к выступлению Водяной встречался с Леонидом Утесовым, знавшим Япончика лично, и тот дал ему «ряд ценных советов».

«Я видел настоящего, живого Япончика и считаю, что Михаил Водяной больше похож на него, чем сам Япончик», — писал в своём дневнике Утесов.

Эту роль на сцене Водяной сыграл более 500 раз.

Поговаривали, что билеты на спектакли с Водяным не доходили до кассы, спекулянты их продавали втридорога, а билетами даже давали взятки. Одесситы обожали Водяного и звали просто «Миша».

«А Миша сегодня будет?», — спрашивали о грядущем спектакле люди.

И всем было ясно, о ком речь.

«Многие старались понять, в чем секрет власти Водяного над зрителем. Михаил Григорьевич воздействовал на публику, словно гипнотизер. Стоило ему выйти, и зал неистовствовал. Каждый спектакль с его участием становился праздником для театра. Как справедливо отмечал писатель Леонид Ленч: «Когда на сцену выходил Михаил Водяной, у меня возникало ощущение, что в зале становилось светлее», — говорила заведующая литчастью и директор музея Одесского театра музыкальной комедии Фаина Мушкатина.

Огромная популярность нахлынула после музыкальной комедии Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке», где Водяной сыграл Попандопуло — «адъютанта пана-атамана Грициана Таврического».

«И шо я в тебя такой влюбленный?!», «Смотри — композитор! А ну сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа развернулась, а потом обратно завернулась!», «Будешь давать жизни. Только смотри, не подведи! А то я тебе оторву голову и скажу, шо так и було!», «Хлопцы у нас абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня», «Убери ножичек! Сделаешь дырку, потом не запломбируешь!» Это — тебе… Это — мне… Это — опять тебе… Это — обратно тебе… Это всё время тебе!», «Гриша, ты наблюдал, как эта врангелевская морда била меня в морду?» «У пана-атамана нэма золотого запасу, я чувствую, что я скоро разбегусь в разные стороны».

В фильмографии Водяного всего 12 работ, самые известные — фальшивомонетчик Сосин («Инспектор уголовного розыска» и «Будни уголовного розыска», 1971-1973), Сан Саныч (Одиннадцать надежд», 1975), репортер газеты «Станок» Персицкий («12 стульев», 1976), Георг Стэн («Вольный ветер», 1983).

За 40 лет в театре он сыграл порядка 150 самых разноплановых ролей. Однако именно «Свадьба в Малиновке» принесла ему славу всесоюзного масштаба и подняла его карьеру на новый уровень.

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)

«С такими заслугами — и на свободе, и до сих пор живой!»


В 1960 году Михаил Водяной стал обладателем своей первой правительственной награды — ордена Трудового Красного знамени. В 1964-ом он стал народным артистом Украинской ССР. Ещё через 12 лет актёр — первый артист оперетты, который получил «народного СССР» (только после него это звание в 1978 году получила артистка московского театра оперетты Татьяна Шмыга).

Водяной делился, что первым с «народным СССР» его поздравил Леонид Утесов.

«Позвонив по телефону, Леонид Осипович произнес: «Мои поздравления истинно народному... И шутливо добавил: «С такими заслугами — и на свободе, и до сих пор живой! Это ж надо!», — говорил он.

В 1979 году Водяного назначили худруком и директором родного театра. Он не особо хотел быть руководителем — лишь переживал, что на это место придёт случайный человек, «который погубит дело». В Музкомедии и вокруг театра у Водяного было достаточно недоброжелателей и скрытых завистников. Ещё теневые «хозяева города» желали видеть на подобном посту «своего человека».

Новый худрук и директор получил в Москве разрешение на строительство нового здания для театра и внушительное финансирование. А вот «пилить» эти деньги, как это было принято в то время, Водяной не захотел. С ним пробовали договориться. Предлагали и дальше выступать на сцене, но пост директора оставить, хотели «подмахнуть» написанное от его имени письмо в Минкульт СССР — в нём он якобы «добровольно отказывается от должности».

Однако Водяной письмо порвал, а визитеров выгнал. Результатом таких стрессовых ситуаций стал инфаркт.

Второй инфаркт и уголовное дело


В 1981 году Театр музыкальной комедии получил новое здание на 1 300 мест — там была идеальная акустика. Здание специально спроектировали для оперетты. На площади возле театра появился фонтан, красивейшие светильники и скульптурные композиции.

Первыми посетителями театра были работники ОБХСС и областной прокуратуры. Следователи долгое время пытались найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы привлечь Водяного за финансовые нарушения, но всё же ничего не обнаружили. Тогда начались угрозы и травля. Одесские, а потом и центральные СМИ сделали серию публикаций, которые дискредитировали Водяного. Ему домой стали звонить неизвестные: спрашивать, «правда ли, что Водяной то ли повесился, то ли застрелился» и интересоваться, «куда им привезти траурные венки».

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Друзья семьи говорили, что для сбережения больного сердца супруга Мара старалась сама отвечать на звонки, молча выслушивала очередные мерзости в его адрес, а Михаил каждое утро вытаскивал из почтового ящика брошенные «доброжелателями» гадкие письма, «чтобы Марочка не увидела этот очередной поток анонимной грязи».

Второй инфаркт Водяной получил, когда узнал, что по Одессе расползлись сплетни о его смерти. После случившегося он смог восстановиться и в скором времени Михаил уже проводил время на репетициях роли Тевье в мюзикле «Скрипач на крыше» по Шолом-Алейхему.

Осенью 1986 года против Водяного возбудили уголовное дело статье УК — «за развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». 15-летняя школьница обвинила актёра «в сексуальных домогательствах».

Михаила тут же взяли под стражу и посадили в городской Следственный изолятор. Если бы уголовное дело дошло до обвинительного приговора, то для Водяного это означало бы крах карьеры.

«В ходе расследования следствие устраивало допросы, находило непонятных «свидетелей». Миша очень переживал, нервничал, у него случались тяжелые сердечные приступы. И вдруг версия лопнула. Основной свидетель обвинения, 15-летняя девчонка, в своих показаниях заявила, что все «это» происходило в октябре. Сопоставив даты, правоохранители выяснили, что в октябре Михаил Водяной на пассажирском лайнере «Максим Горький» совершал кругосветное плавание. То есть у него алиби!» — говорил актер Театра музкомедии и дублер Водяного Эмиль Силин.

Девочка снова продолжала путаться в показаниях. А затем прямо в зале суда расплакалась и объявила, что оговорила Водяного — «на самом деле ничего не было».

Несмотря на признание главного свидетеля, Михаила не освободили. Суд перенесли, а его отправили обратно в следственный изолятор.

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)

«Король оперетты»


В спектакле «На рассвете» много лет без замен играл Водяной. Посетители театра спрашивали друг у друга: кто будет играть Мишку Япончика — «ведь Миша — на киче».

«И вот пришёл спектакль к моменту, когда на сцену должен выходить Мишка Япончик. Выстрелы. Оркестр. Аккомпанемент. Первые аккорды в зале. Звенящая тишина. И вдруг вышел на сцену ОН. И весь громадный зрительный зал Одесской оперетты… Они, по-моему, сыпались сверху с балконов с криками «Миша! Родной!»… Все стали забрасывать его букетами…», — поделилась актриса Ирина Апексимова, танцевавшая в те годы в кордебалете Одесского театра музкомедии.

Актёру разрешили отыграть в спектакле, но обвинения не сняли — дело ушло на доследование. Следователям дали команду — «копать еще глубже».

Михаил Водяной умер 11 сентября 1987 года из-за третьего инфаркта. Ему было только 62 года.

«Смерть этого жизнерадостного человека стала настоящей трагедией для всей страны. Плакали все — от мала до велика…», — рассказала примадонна Одесской музкомедии, народная артистка Украины Людмила Сатосова.

Уголовное дело закрыли «в связи со смертью обвиняемого».

Народного артиста СССР Михаила Григорьевича Водяного похоронили на 2-м Христианском кладбище. Актёра пришел провожал весь город. Благодаря жене Маре на могиле артиста установили необычный памятник — «Король оперетты» в окружении сыгранных им героев.

В настоящий момент Одесский академический театр музыкальной комедии носит имя Михаила Водяного. На сцене уже долгое время идет спектакль «Бал в честь короля», который посвящен артисту . В этом спектакле свою последнюю роль — супругу Короля — сыграла народная артистка Украины Маргарита Демина (1922-1999).

Сыграла Мара её 14 февраля — в день, когда когда-то Михаил Водяной предложил возлюбленной выйти за него замуж. На следующий день она скончалась.

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Насилие над падчерицей и убийство в 16 лет: подноготная Полежайкина из «Папиных дочек» и подстроенное падение с высоты
05 января 2025, 13:42

Михаил Казаков (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Актера Михаила Казакова российские зрители навсегда запомнят по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», где он сыграл веселого и доброго одноклассника Галины Сергеевны. Хотя настоящее имя актера мало кто помнит, его персонаж стал известным. Однако в реальной жизни журналисты окрестили артиста «скандалистом» и даже «убийцей». Подробнее о непростых испытаниях, с которыми столкнулся актер, расскажет «Радио 1».

Смерть отца и уголовное преследование


С самого раннего возраста Михаил оказался на съемочной площадке юмористического киножурнала «Ералаш». Это были 1990-е годы — время расцвета передачи, активно набирающей детей. Михаилу удалось пройти все отборочные этапы.

После успеха в «Ералаше» его пригласили участвовать в других юмористических проектах, таких как «Фитиль» и «6 кадров». Казалось, что жизнь Михаила складывается удачно: в столь юном возрасте он достиг значительных карьерных высот и стал популярным. Однако в 2002 году его семье пришлось столкнуться с тяжелым горем: его отца убили. Причиной трагедии стали проблемы в бизнесе.

Вся семья тяжело переживала утрату, ведь Казаков-старший не только был основным кормильцем, но и любимым мужем и отцом. С тех пор жизнь Михаила пошла под откос. Всего через три года он сам стал убийцей.

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Убийство в 16 лет


Трагические события развернулись после новогодних праздников в 2005 году. Михаил оказался вовлечен в конфликт с бывшим парнем своей подруги Виктории. Казаков, проявив мужество, попытался защитить девушку от агрессивного Куркина, но столкновение закончилось трагически — Кирилл погиб.

На теле молодого человека было найдено три ножевых ранения: два в сердце и одно в сонную артерию. Михаил утверждал, что не собирался никого убивать. Он не пытался скрываться от правоохранительных органов и сам признался в содеянном.

«Я убил… Защищал Вику, знакомую по школе…» — сказал он полиции.

Позже выяснилось, что после расставания с Кириллом Виктория была сильно расстроена. В тот роковой вечер Михаил встретил её по дороге, и она рассказала ему о своих переживаниях. Казаков решил помочь девушке и пошел с ней разбираться в ситуации. Однако разговор быстро вышел из-под контроля, когда Кирилл начал агрессивно нападать на Викторию. В этот момент Михаил был вынужден вмешаться и схватить нож.

Важно отметить, что родственники убитого Кирилла Куркина отозвали свой иск, что привело к пересмотру уголовного дела. В результате Михаилу предъявили обвинение по статье «превышение мер самообороны», что подразумевало более лёгкое наказание.

Михаил Казаков (Фото: соцсети)

Коллеги по работе отзывались о Казакове весьма положительно. Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский назвал его всеобщим любимцем и подчеркнул, что он вовсе не агрессивный человек.

«Миша — настоящий любимец публики. На съёмках мы даже прозвали его «подушка» — он такой добрый и мягкий. Его просто подставили», — говорил Грачевский в одном из интервью.


«Папины дочки»


В 2007 году Михаил Казаков получил роль недалекого Полежайкина в популярном российском сериале «Папины дочки». Сам актер подчеркивал, что этот проект стал важной частью его жизни. Он осознавал, что эта роль — одна из самых значимых в его карьере, поэтому до последнего продолжал участвовать во всех сезонах и продолжениях сериала.

После того как он стал всенародно известным, Михаил начал выступать в качестве ведущего на корпоративных мероприятиях. Однако в перезапуске проекта в 2023 году он не смог участвовать из-за проблем со здоровьем: в 2020 году актер получил серьезные травмы после падения с большой высоты.

Падение с высоты


Летом 2020 года Михаил случайно сорвался и упал с 12 метров прямо на ноги. Травмы оказались тяжелыми, и его срочно госпитализировали в реанимацию. Актер активно делился в социальных сетях шокирующими фотографиями своих конечностей, которые были черного цвета. Восстановление заняло несколько лет. Как отмечал сам артист, ему повезло: врачи полагали, что его физическая подготовка, обусловленная занятиями плаванием и фридайвингом с детства, сыграла ключевую роль в его спасении. Кроме того, перед инцидентом он успел сбросить 20 килограммов и начал тренироваться в зале.

В 2021 году актер сменил инвалидное кресло на костыли. В это время он также появился в шоу на федеральном канале и выдвинул неожиданную версию о причинах своего падения. По его словам, это могло быть покушением, так как лестница, с которой он упал, была подпилена. Казаков предположил, что это мог сделать супруг его бывшей возлюбленной Юлии. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, актер и другие участники этой истории прошли тест на полиграфе, который показал, что покушения не было.


Личная жизнь


Актер долгое время был женат на Елене, с которой познакомился в 2003 году. Однако чувства между ними возникли лишь позже. В 2011 году они узаконили свои отношения, а в 2012-м у них родился сын Мирослав. У Елены также есть дочь Виктория от предыдущих отношений. К сожалению, их союз не продлился.
«Хорошо, что это произошло сейчас, а не через сорок лет. У нее уже другой мужчина. Она сказала: "Когда научишься ходить, тогда звони". Похоже, ей не по пути с инвалидом. Я переживал это целый год», — делился артист в одном из интервью.

Во время бракоразводного процесса разразился громкий скандал: падчерица обвинила Казакова в насилии, а Елена подала на алименты. Михаил считал, что экс-супруга настраивала дочь против него.

«Сейчас шрам на сердце зажил, и стало легче. Человек, который так поступает, для меня больше не существует. У меня было ощущение, что ее подменили. Либо она не любила меня, либо это был брак по расчету», — отметил он.

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Обвинения не закончились на этом. Бывшая жена жаловалась, что из-за трагедии мужа не смогла нормально отпраздновать свой 30-й день рождения, так как отмечала его в реанимации. Она считала, что супруг испортил ей праздник своим состоянием.

Что касается Виктории, то она объясняла свои обвинения тем, что после падения отчим стал неадекватным, и она боялась за свою безопасность.

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«Сказал, что нам надо расстаться»: ради кого Валерия разрушила брак с Ярошевским, скандальные откровения бывшего мужа певицы
05 января 2025, 12:44

Валерия (Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)

Первый супруг певицы Валерии, музыкант Леонид Ярошевский написал книгу «Валерия: «Паровоз» из Аткарска», в которой представил свою версию того, как Алла Перфилова (Валерия — сценический псевдоним артистки — прим. ред.) добилась славы и успеха. Леонид считает, что именно он раскрыл музыкальный талант у девушки и привёл её на сцену. Подробнее читайте в материале «Радио 1».


Как всё начиналось


Будущие супруги познакомились в 1985 году. Известный в родном Саратове 25-летний музыкант тремя годами ранее создал джаз-ансамбль. Команда собралась отличная, планировалось трудоустройство в филармонию. Однако солистки не было.
«Впервые я увидел Аллу Перфилову на областном конкурсе ВИА в Саратове. Она показалась там очень хорошо! И я отправился в райцентр Аткарск <…> Знал только, что её отец — директор музыкальной школы, даже адреса у меня не было. После скитаний по городу я забрёл в ДК и там, о чудо, репетировал ансамбль, в котором пела Алла», — вспоминал музыкант.
Юная певица незамедлительно бы приняла предложение Ярошевского, но нужно было уговорить маму, с которой Алла жила после развода родителей.

Валерия (Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости)

По словам Леонида, мама артистки сначала заявила, что её дочь идёт на золотую медаль и собирается поступать на исторический факультет Саратовского университета.
«Возможно, так бы и работала Алла Юрьевна учительницей истории в какой-нибудь аткарской школе, если бы не моя настойчивость и изобретательность!» — заявил музыкант.
У Ярошевского был припасён козырь: он рассказал маме Аллы, что филармония даёт целевые направления для поступления в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (сейчас Российская академия музыки имени Гнесиных – прим. ред.) на эстрадное отделение и он поможет подготовить программу для поступления.

И после мама отпустила Аллу, певица начала работать в Саратовской филармонии в составе ансамбля Ярошевского и поступила в Гнесинку на заочное отделение.

В своей книге «И жизнь, и слёзы, и любовь» Перфилова писала о конкурсе 100 человек на место.
«Конкурс был примерно 4–5 человек на место, а не сто. Хотя сто, конечно, звучит престижнее», — рассказал свою версию Ярошевский.

Гастроли, выступления, переезды


Гастрольная жизнь была непростой, однако Алла стойко переносила все лишения и неудобства.
«Полтора месяца в области зимой, в холодных гостиницах без удобств, с туалетами на улице, в дырявых ледяных автобусах без отопления. Ежедневно по два — три концерта в клубах, где пар шёл изо рта. <…> Семнадцатилетняя девочка, попавшая прямо из школы и из-под крыла мамы в такие непростые условия», — рассказывал Леонид.

После вторых таких гастролей музыканты уволились. К счастью, благодаря Ярошевскому, он, Перфилова и барабанщик Сергей Парфенов устроились в новый джаз-ансамбль «Полюс». Остальные музыканты были из Москвы, поэтому жили в столице. Леонид снял квартиру, и все трое — Ярошевский, Перфилова и Парфенов — переехали туда. Затем снова Саратов, работа в эстрадно-сатирическом театре «Микро».

Леонид и Алла находились вместе круглыми сутками. Ярошевский привязался к хрупкой блондинке и стал осознавать, что хочет большего, чем дружеские отношения.
Музыкант сделал Алле предложение в присутствии её мамы. Певица согласилась. Медовый месяц, совмещённый с гастролями, прошёл на море.

Валерия и Леонид Ярошевский (Фото: соцсети)

Вскоре супружеская пара покинула театр и вновь устроилась в ансамбль к друзьям Ярошевского. Алла и Леонид выступали в ресторане «Центральный», одном из лучших заведений Саратова, и, накопив деньги, отправились в Москву. В столице с работой было нелегко, выступали везде, куда их приглашали.
«В какой-то момент Алла согласилась участвовать в эротическом шоу «Стоп-СПИД». Это была солянка из артистов, которую в Москве собрали какие-то армяне. Вся эротика заключалась в том, что девушки пели в мини-юбках. А одна из них — акробатка-гимнастка — крутила обручи топлес — и это в то время! Аллу это не смущало — куда деваться, работа такая», — вспоминал Леонид.

По словам музыканта, благодаря другу, он для себя и Аллы нашёл постоянную работу в баре на Таганке.
«Каждый вечер, без выходных, с 19:00 до 23:00, мы развлекали иностранцев, так как наших соотечественников туда не пускали. <…> бар был всегда битком, а бандиты и рэкет, которых в то время в Москве было пруд пруди, обходили нас стороной», — рассказал Ярошевский.

Знакомство с Шульгиным



Однажды в баре появился Александр Шульгин. Молодой продюсер предложил Алле поехать с ним в Германию: якобы ему нужна певица, необходимо пройти пробы в Мюнхене, поскольку там находится студия, с которой он сотрудничает. Перфилова сразу же согласилась.
«Поехали они туда вместе, но что-то не сложилось, поругались и вернулись по отдельности. Я тогда уже начал подозревать нехорошее. Хотя жена как-то сказала: «Слушай, Шульгин такой толстый, противный, представляешь розовое рыхлое тело? Я видела, как он загорал». Оказалось, эта версия для меня», — рассказал Леонид.
По его словам, после той поездки супруга начала вести себя странно.
«Лёнь, Саша звонил, приглашает видео посмотреть. Можно я поеду?» — привёл слова Аллы Ярошевский.
Валерия и Александр Шульгин (Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости)

Он был ошеломлён таким вопросом, но всё же отпустил жену. Ночью Алла позвонила и сказала: «Ой, уже поздно домой ехать, я останусь до утра».
«Как там говорят? Мир рухнул? В глазах помутилось? Земля ушла из-под ног? Жить не хочется? У меня всё это произошло одновременно. Я перестал существовать, смысла в этом больше не было никакого, — поделился своими переживаниями музыкант. — Она появилась на следующий день как ни в чём не бывало, не извинилась, не поговорила, а, глядя куда-то в сторону, сказала: "Саша сказал, что нам надо расстаться"».
Какое-то время после разрыва Перфилова ещё жила вместе с Ярошевским.

Леонид попросил Аллу устроить встречу с её новым избранником.
«Скажи, Саша, а если у вас с Аллой не получится?» — спросил музыкант.
«Тогда её подхватит кто-то другой», — ответил Шульгин.
Как-то Ярошевский напился после работы в баре, а затем выпил упаковку снотворного. Леонид хотел тихо «"уснуть" на лавочке в парке, но к нему пристали хулиганы». Музыкант достал из сумки баллон и «окатил» своих обидчиков.
«Откуда-то взявшиеся милиционеры отволокли всех в участок. Позже Валерия будет говорить, что я «рассчитал» количество таблеток и принял их ровно столько, чтобы не умереть. Что могу сказать? Пусть эта очередная «маленькая неправда» останется на её совести», — вспоминал Ярошевский.
В 1993 году Леониду предложили поработать в Австрии в одном из баров. Он уехал туда на три месяца, а остался навсегда. В том же году музыкант ушёл из бара и начал выступать в хоре Bolschoi Don Kosaken, где проработал много лет. Сейчас он живёт в Германии.


Реакция Ярошевского на скандальный развод с Шульгиным



В 2000-х годах разразился скандал — развод Валерии с Шульгиным, обвинения в побоях и издевательствах. Певица издала автобиографию. Леонид считает, что его бывшая супруга приукрасила историю о разводе с продюсером, чтобы представить свой имидж в лучшем свете.
«Зная Аллу, не могу себе представить, чтобы кто-то посмел бы голос на неё повысить, не говоря уже о том, чтобы поднять на неё руку. Ставлю себя на место этого человека, и знаю, что меня не было бы рядом с ней в ту же секунду. А тут — годы избиений и издевательств, и как результат — трое детей! Годами такие страсти, шрам от ножа на ноге! Посмотреть бы на этот шрам. Есть у меня подозрение, что это был след от фурункула, который был у Аллы во время первых наших гастролей. Мужем битая — это же очень удобный типаж», — сомневался Леонид в правдивости рассказа певицы.

Опровержение Валерии и Иосифа Пригожина



Валерия была возмущена книгой Ярошевского. Она яро заявила, что добилась бы всего сама без его помощи.
«Я с детства серьёзно занималась вокалом, музыкой и всегда знала, что буду петь на большой сцене. Окончив школу с золотой медалью, я решила поступить в МГУ на исторический факультет, чтобы добиться своей цели», — утверждала Валерия.
Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости)

Нынешний муж певицы Иосиф Пригожин считает, что Ярошевский совершенно не причастен к успеху жены.
«Он что, бриллианты ей покупал? Они жили в комнате с тараканами! Знаю одно: господин Ярошевский к успеху Валерии, народной артистки России, никакого отношения не имеет. Он был её первой любовью, а стал первой ошибкой», — высказал своё мнение известный продюсер.

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«Любовный террор» Успенской убивает ее дочь. История отношений именитой певицы со своим наркозависимым ребенком
05 января 2025, 06:38

Любовь Успенская с дочерью Татьяной (Фото: соцсети)

Недавно в сети появились фотографии со дня рождения единственной дочери Любови Успенской Татьяны. Последней исполнилось 35 лет и она уже успела получить премию открытие года в области поэзии, а также провести выставку собственных картин. Но в первую очередь Татьяна известна не своим творчеством, а наркозависимостью.
Почему у дочери Успенской проблемы с запрещенными веществами и по какой причине Иосиф Пригожин назвал ее отношения с матерью «любовным террором» читайте в этом материале.

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День рождения Татьяны и странное поведение


Как рассказал канал «Ярмарка тщеславия», на праздновании 35-летия Татьяны были только знакомые ее матери или люди, которые с ней работают. Своего круга общения у дочери нет. На мероприятии она обратилась к залу и сказала, что не верила в свое возвращение в общество нормальных людей.

Несмотря на это, пользователи интернета не раз обращали внимание на странное поведение дочери Успенской. На последних публикациях с Татьяной были отмечены ее странное поведение, блуждающий взгляд, сильная заторможенность и дезориентация в пространстве. Может это побочных эффект от медикаментов, с помощью которых она справляется с зависимостью.


Подарки и премии Татьяне от Успенской


Помимо дорогостоящих подарков и цветов, Успенская также делает нестандартные сюрпризы для дочери. Недавно Татьяна стала обладателем премии открытие года в области поэзии. На вручении она зачитала весьма странный набор фраз без рифмы и смысла, после чего публика заполонила зал аплодисментами. Как пишут на канале, таким образом Успенская подбодрила свою дочь.

К тому же Любовь организовывала выставку картин Татьяны. Единственной реакцией на произведение было недоумение. Еще была попытка сделать дочь модельером и певицей, но также безрезультатно.

Предполагается, что таким образом Успенская пытается отвлечь Татьяну от запрещенных веществ. В прошлый раз, когда та осталась одна, она улетела в израиль и под действием наркотиков записывала несвязные видео. На них она сначала обвиняла мать, а потом признавалась ей в любви. После Успенская выслала за ней врача и охранников, чтобы те вернули ее на родину.

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«Любовь террором»


Фатальной ошибкой Успенской являются ее попытки сделать из Татьяны звезду шоу-бизнеса. Постоянные миллионные вливания обеспечат премии и внимание, однако на следующий день Таню никто и не вспомнит. Это станет большим ударом, ведь Любовь постоянно подпитывает веру дочери в ее талант. Иосиф Пригожин высказался об отношении Успенской к Татьяне так:

«Она несчастная женщина. Есть такая категория еврейских мамочек. Вот то, что я вижу в выступлении дочери, понимаете, это называется «любовь террором». Эта любовь террористическая, она как бы убивает человека».



Весь мир Татьяны сконцентрирован на ее матери. При этом ничто не оправдывает ее поведение и наркозависимость. Объективно оценить реальность не может ни Любовь, ни Татьяна, поэтому премии и выставки продолжат поддерживать пустые иллюзии.

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Живет в США и свободно владеет русским. Что известно о дочери Седоковой, за которую она боролась при разводе с Чернявским
05 января 2025, 03:27

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Певица Анна Седакова имеет за плечами уже три брака, каждый из которых заканчивался разводом. Наиболее громким стал разрыв с с бизнесменом Максимом Чернявским, так как оба долго боролись за их общую дочь Монику. Что сейчас известно о 13-летней девочке и какие у нее отношения с матерью читайте в этом материале.

Начало отношений Седоковой и Чернявского


На момент знакомства Анна являлась востребованной певицей и построила успешную сольную карьеру. Максим сын бизнесмена и военного, а мама работала бухгалтером на крупном предприятии. Бабушка владеет сетью гипермаркетов, которые назвала в честь своего внука. Чернявский к 19 годам стал основателем строительно-ремонтной компании и продавцом элитной недвижимости. Позже он обучился в США и там открыл свой бизнес. Максим поженился на Анне 13 лет назад и был младше ее на 4 года.


Развод и борьба за дочь


Как пишет KINOSTAR, среди множества слухов чаще всего упоминается, что причиной развода стала неверность одного из супругов. Оба обвиняли друг друга в изменах, в следствии чего пара разошлась. Анна и Максим не смогли построить дипломатические отношения, так как Чернявский забрал к себе в США погостить дочь Монику, а вернуть ее уже не посчитал нужным. Начались многолетние судебные тяжбы, во время которых бизнесмен не авал певице видеться с ребенком. Американское правосудие встало на сторону Чернявского и дочь осталась с отцом.


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Отношения Анны и Моники


Как оказалось, воспитанием девочки в основном занималась мама Максима. В результате разбирательств суд разрешил Седоковой видеться с Моникой, но только в присутствии ее опекунов и на протяжении ограниченного времени. Чернявский пошел на поблажки только после новой женитьбы. Известно, что Седокова старается поддерживать общение с дочерью ежедневно.

Как живет Моника в США


Сама Моника играет на нескольких музыкальных инструментах, растет артистичной и обожает свою старшую сестру, которой даже пытается подражать, чем поделилась сама Анна. При этом девочка не собирается покидать США, хотя и получила право принимать решение о том, с кем ей жить. Также Моника свободно владеет русским языком и изучает его в школе.

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Продюсер Андрей Разин намерен подать в суд Турции на Игоря Крутого и Андрея Малахова
04 января 2025, 21:29

Андрей Разин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Продюсер Андрей Разин заявил, что собирается подать в суд Турции на артистов, принимавших участие в трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова, сообщила «Московский комсомолец».
Андрей Разин обратил внимание, что в настоящий момент композитору Игорю Крутому, телеведущему Андрею Малахову и иным артистам направили досудебные письма из Турции. В них продюсер требует возместить материальный ущерб в размере 85 тысяч долларов от каждого из исполнителей за нарушение авторских прав.

Продюсер подчеркнул, что посланные им в октябре 2023 года проклятия со временем сбываются: концерты Лолиты Милявской отменяют, Лариса Долина пострадала от действий злоумышленников, а Татьяна Буланова «еле выжила» из-за падения со сцены.

«Год только начинается, всех ждут очень большие последствия, потому что я просто так словами не раскидываюсь. И проклятие коснется каждого, кто залез своими грязными чужими руками в наше творчество и ворует мою интеллектуальную собственность», — поделился Андрей Разин.

Трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!», который был посвящен Юре Шатунову, проводился 17 октября 2023 года в Москве. Ведущим мероприятия был Андрей Малахов, отказавшийся упоминать имя Разина.

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Бросил пить, перестал разговаривать и разбогател: как живёт Михаил Ефремов в тюрьме
04 января 2025, 18:23

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Смертельное ДТП в Москве кардинально поменяло жизнь заслуженного артиста России Михаила Ефремова. После случившегося актёр потерял карьеру, лишился друзей и славы. Уже четыре с половиной года Ефремов отбывает свой восьмилетний срок в колонии в Белгородской области. Сейчас в СМИ появляется много информации о том, что здоровье артиста в колонии весьма сильно ухудшилось и, скорее всего, у него получится выйти по УДО. Как живет сейчас актёр, как он смог разбогатеть в колонии, и что происходит с его здоровьем — подробнее в материале «Радио 1»


Роковая авария


Авария, разделившая жизнь Ефремова на до и после случилась 8 июня 2020 года, когда артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Машина актёра Jeep Grand Cherokee вылетела на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезалась в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров.

Большая часть фанатов Ефремова до последнего надеялась, что попавшего в ДТП водителя можно будет спасти. Однако случилось страшное: Захарова в тяжёлом состоянии госпитализировали, в конце концов мужчина ушёл из жизни.

Позднее оказалось, что в крови Ефремова помимо спиртного были и запрещенные вещества.

Публика была в шоке от этой ситуации и требовала наказать артиста. Иные же начали сочувствовать Ефремову, поскольку он почти что в преклонном возрасте попадет в тюрьму.

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Ефремов не признавал свою вину, несмотря на огромное количество прямых фактов, которые доказывали обратное. При этом вместе с его адвокатом Эльманом Пашаевым актёр делал всё возможное, чтобы избежать заключения в тюрьму и готов был пойти на все ради свободы.

Приговор Михаилу Ефремову вынесли 8 сентября 2020 года. Артиста приговорили к восьми годам в исправительной колонии общего режима.

Огромная часть знакомых актёра полагали, что Ефремова оправдают, иные же просили его достойно принять наказание и отсидеть положенный срок вместе с остальными осуждёнными. Ведь наличие славы не должно давать ему никаких привилегий. Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии № 4 УФСИН РФ Белгородской области в городе Алексеевка.

Известно, что погибший Сергей был скромным, добрым и порядочным человеком. За всю жизнь он ни разу не нарушал правила дорожного движения. Трудился мужчина водителем-курьером в московской интернет-компании по доставке еды. Он всегда ехал по дороге аккуратно, не превышая скорость. Так было и в день аварии.

Вдова Захарова делилась журналистами KP.RU, что за день до смертельного ДТП у неё умерла мать, поэтому для нее смерть обожаемого супруга стала двойным ударом.

«Коллеги вспоминают его очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми. У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. У них сыновья, внуки», — рассказывала журналистам двоюродная сестра погибшего.

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Жизнь Михаила Ефремова в тюрьме


В каком-то смысле тюрьма пошла даже на пользу Ефремову: он наконец перестал употреблять спиртное, бросил курить и начал работать.

Некоторое время актёр работал в библиотеке и проводил много времени за чтением. Ещё он выступал в роли режиссёра при организации местных мероприятий во время праздников в колонии.

Говорят, что никто не жалуется на поведение Ефремова, он не нарушает местные порядки. Из-за подобной смиренности у него даже получилось завоевать уважение среди сокамерников и сотрудников УФСИН колонии. Ефремова мило называют «дядя Миша».

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За время отсидки актёр стал богаче на целое состояние. Ради этого он не сделал ничего. Оказалось, что Ефремову досталось наследство в виде двух квартир от скончавшегося дяди — концертмейстера Александра Покровского. С ним артист общался весьма редко. Стоимость наследства Ефремова составляет 80 миллионов рублей.

Также после подачи апелляции артисту уменьшили его восьмилетний срок на полгода.

Как живёт семья Ефремова


На воле у артиста осталась жена Софья Кругликова и трое детей. Известно, что у семейства денежные трудности.

Кругликова ждет освобождения супруга и надеется, что он выйдет по УДО. Старший сын артиста Никита оказывает отцу поддержку и поддерживает с ним связь. Никита признает, что актёр совершил ужасное преступление. Сын предпринимал попытки спасти отца от тюрьмы.

Никита старался избегать внимания журналистов, не беседовал с ними и не присутствовал на судах.

Потом в шоу Ксении Собчак Никита рассказал, как пережил давление со стороны публики.

«На меня градом посыпались звонки, я ничего не мог ответить. Начал искать в Интернете и нашел те самые видео. Когда я увидел это, мне было очень больно. Я сразу позвонил своему психотерапевту, своим друзьям, и мне очень помогли пережить эту трагедию. Отцу я пытался дозвониться, но у него был выключен телефон», — отмечал Никита.

Никита не стал приезжать на место ДТП, поскольку боялся ухудшить ситуацию.

«Для меня в этой истории главным было другое: любить отца, несмотря ни на что. Я просто приезжал и был рядом», — подчеркнул сын Ефремова.

Никита редко говорит о своём отце, но всякий раз, когда о нём заходит речь, он рассказывает о любви к нему.

Дочь Анна-Мария была разочарована в отце и практически осталась без средств к существованию. После случившегося с отцом дочери Ефремова потребовалась помощь психологов.

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Проблемы со здоровьем Ефремова


Из-за проблем с самочувствием Ефремову пришлось бросить курить, так как у артиста уже много раз с момента заключения была бронхиальная астма, а простуда стала нормой.

В 2021 году у Ефремова случился отёк Квинке. Потом появились и другие проблемы.

Родственники артиста говорили, что у него ухудшилось зрение, возникли проблемы с сердцем, стала отказывать печень, а ещё выпали нижние зубы. Накануне стало известно, что у Ефремова появились проблемы с дыханием и он почти не разговаривает. Виной этому стала хроническая обструктивная болезнь лёгких.

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Из-за распространения информации об ухудшении состоянии Ефремова начали появляться сообщения о том, что актёра могут выпустить на волю досрочно. Уже не раз артист подавал подобный запрос, но всякий раз получал отказ.

Перед Новым годом журналисты заговорили о том, что Михаил Ефремов может отметить празднование уже в кругу семьи. В Белгородской колонии комментариев не давали, ссылаясь на решение суда. Видимо, «чудо» и на этот раз не произошло.

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