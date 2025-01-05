Измена жене, связь с Тереховой и версия смерти Рудинштейна — новые подробности гибели Талькова

Игорь Тальков (Фото: Н. Синицына/РИА Новости)
Убийство музыканта и певца Игоря Талькова 6 октября 1991 года до сих пор окутано тайнами, слухами, породило огромное количество теорий заговора. Артиста стали называть пророком, его песни — гениальными. Он не раз говорил: «Меня убьют при огромном скоплении народа, и убийцу никогда не найдут». О том, как погиб музыкант, о мистицизме на его похоронах, и о том, какие события могли привести к его смерти, читайте в материале «Радио 1».
Похороны
В день прощания с Игорем Тальковым, 9 октября 1991 года, к Московскому дворцу молодёжи пришли тысячи людей, постоянно звучала песня певца «Я вернусь». В 16 часов гражданскую панихиду решили закончить, хотя желающим попрощаться не было конца. Цветы из Дворца молодёжи вывозили потом грузовиками.
Ещё ранним утром, перед похоронами, возле дома Игоря Талькова собрались его поклонники. Потом фанаты ещё не раз придут к этой хрущёвке, чтобы почтить память музыканта.
У гроба артиста стояли люди в чёрной форме, какие-то пугающего вида мужчины. Близкие к певцу люди говорили после, что незадолго до смерти вокруг него постоянно находились какие-то непонятные личности.
Возле гроба стоял Андрей Державин — один из немногих представителей шоу-бизнеса, пришедших на похороны певца, с ним при жизни у певца были хорошие отношения. Он и Михаил Муромов лично ездили в Ленинград (сейчас Санкт-Петербург — прим. ред.), чтобы забрать тело Игоря.
Когда гроб опустили в землю, над этим местом на Ваганьковском кладбище стали кружить вороны. Одна женщина в толпе сказала, что так бывает, когда святых в землю опускают — нечистая сила не выдерживает.
Встреча с Васильевым и Шляфманом
В последние дни советской России витала невиданная свобода: кто-то выходил на митинги, другие все эти перемены наблюдали со страшной злобой. По стране ходили толпы коммунистов и монархистов, патриоты всех мастей, члены националистического антисемитского общества «Память». Его руководитель Дмитрий Васильев и другие члены были большими поклонниками творчества Талькова, особенно они выделяли его песню «Россия». Однажды Васильев устроил презентацию своей газеты и пригласил звёзд эстрады, одним из них был Тальков.
Мероприятие прошло, а на следующий день все газеты напечатали фотографию, на которой певца обнимает Дмитрий Васильев. В заголовках было сказано, что Тальков является членом общества «Память». Артистов на этой презентации было много, но именно Талькову не повезло. Его прекратили приглашать на концерты и телевидение.
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Музыкант разослал опровержение во все газеты, но никто его не напечатал. Репутация певца была безнадёжно испорчена. В этот самый момент появился Валерий Шляфман, ставший концертным директором Талькова. Он казался артисту очень пробивным человеком, который может решить все проблемы и вывести его на новый уровень. Именно Шляфман убедил Талькова выступить на роковом концерте в Ленинграде.
Начальник охраны Игоря Владислав Черняев настаивал, что не нужно лететь в Ленинград. Тальков не послушал его. Со знакомства с Шляфманом артист изменился: он мог нагрубить своим музыкантам ни с того ни с сего, бросить и разбить дорогой микрофон.
В тот день, когда Игорь собирался на роковой концерт, он как будто чего-то опасался, взял с собой газовый пистолет, который купил для жены.
Отношения с женой и роковая женщина в жизни Талькова
У певца было много романов, при этом он был женат. Со своей супругой он познакомился ещё в 1979 году, ей было всего 19 лет. Тальков только приехал покорять столицу и жил то у одного приятеля, то у другого. Татьяна привела Игоря к своим родителям домой, ради него бросила работу, решив полностью посвятить себя любимому. Первое время они жили в нищете, но абсолютно счастливо.
Игорь был очень переменчивым человеком. Татьяна всё терпела, всё прощала. В 1981 году у них родился сын.
Прошло несколько лет, и он добился всего того, о чём мечтал, в этом, несомненно, была заслуга и Татьяны. Она делала для него всё, прощала ему многочисленные увлечения.
Так, Талькову приписывают роман с актрисой Маргаритой Тереховой. Он сопровождал её на гастролях, помогая с музыкальной частью, а она учила его сценическому мастерству. Терехова очень уважала и ценила Талькова, а он её просто боготворил.
Также многие говорили о романе Игоря с певицей Азизой. Их часто видели вместе, и они явно нравились друг другу. Но коллеги артистов утверждали, что между ними была только дружба.
В августе 1991 года к коллективу Талькова присоединилась Елена Кондаурова, которую Шляфман назначил администратором. Многие называют Елену последней любовью Талькова. Кондауровой тогда было всего 24 года, артист был против того, чтобы она становилась частью его команды. Но однажды красивая и пластичная девушка во время репетиции удачно станцевала перед Тальковым под песню «Звезда» — артист взглянут на неё совершенно другими глазами. После этого он решил, что она может выходить с ним вместе на сцену. Сама Кандаурова рассказывала, что влюбилась в Талькова с первого взгляда.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Шляфман специально привёл Елену в команду артиста: она помогала навести в коллективе его порядки. Но главной её задачей было привязать к себе Игоря и тем самым отдалить от жены, с мнением которой певец считался.
Постепенно Талькова покинули самые преданные люди. Интриги Шляфмана отдалили его ото всех.
Кто убил Талькова — версия кинопродюсера Марка Рудинштейна
Марк Рудинштейн часто рассказывал о сложных отношениях между Исмаилом Таги-Заде и Игорем Тальковым. Таги-Заде был очень влиятельным продюсером в 1990-е годы.
Он пригласил певца сыграть главную роль в его фильме по роману Алексея Толстого «Князь Серебряный». Тальков сначала был в полном восторге. Однако, как потом выяснилось, Таги-Заде не выступал за создание настоящей исторической киноленты, а ратовал за деньги бандитов. Тальков это понял. Кроме того, продюсер оскорбил его жену, чего Игорь не простил и бросил съёмки. Его героя озвучивал другой актёр, а на премьере Тальков вышел на сцену, упал на колени перед полным залом зрителей и умолял не смотреть этот фильм. Продюсер был опозорен. После этого певцу угрожали.
Напомним, что Игорь Тальков был убит из огнестрельного оружия незадолго до выхода на сцену в коридоре, около своей гримёрной, во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Убийство произошло во время потасовки охранников Игоря Талькова (Александр Барковский, Аркадий Бондаренко, Сергей Игнатенко) и его концертного директора Валерия Шляфмана с охранником певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым.
По версии СК России, Шляфман выстрелил в Малахова предположительно из револьвера Нагана, однако в итоге смертельно ранил Талькова.
В июне 2024 года дело об убийстве Талькова было закрыто. Следователи на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к гибели артиста.
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