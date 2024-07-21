«Обвинили в сутенерстве»: Газманова и Николаева вызвали в суд по делу Талькова, кто оказался убийцей

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Через несколько дней состоится судебное заседание по делу об убийстве певца Игоря Талькова. На возобновлении производства настояли активисты организации «Сорок сороков», которые усомнились в том, что артист мог быть убит в результате нелепой случайности. О том, какие новые детали вскрылись в результате расследования и почему в суде хотят видеть Олега Газманова, Игоря Николаева и Наташу Королеву расскажет редакция «Радио 1».
Как убили Талькова
Певец Игорь Тальков был убит во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время сборного концерта звёзд советской эстрады. Артиста не стало в возрасте 34-х лет. Вокруг обстоятельств смерти Талькова ходило множество слухов. Предполагалось даже, что к смерти артиста могли быть причастны высокопоставленные представители советской элиты или сотрудники КГБ.
Фото: РИА Новости/Галина
Причина конфликта, который закончился стрельбой, кажется смешной. Поскольку престижным считалось выступать как можно позже, телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов попытался убедить организаторов концерта и команду Талькова уступить певице его место.
За несколько минут до начала выступления Талькова, между ним и Малаховым вспыхнула перепалка, после чего охранники артиста вывели телохранителя Азизы в коридор. Там мужчина достал револьвер и направил его на оппонентов. К Талькову подбежал его концертный директор Валерий Шляфман, закричавший: «Игорь, дай что-нибудь, он достал пушку». Тальков ответил: «На его пушку у нас своя найдётся». После этого певец достал свой газовый пистолет и вышел в коридор.
Далее Шляфман выстрелил в охранника Азизы из револьвера, однако попал в певца.
Шляфман уехал в Израиль
В 2021 году следователи СКР пришли к выводу о том, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений, а в 2022 году сделали запрос Израилю о выдаче музыкального продюсера. Примечательно, что родной брат Шляфмана – криминальный авторитет 90-х.
В суд вызовут Газманова и Королеву
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Возобновление дела 33-летней давности инициировали активисты организации «Сорок сороков», они считают, что преступление не похоже на убийство по неосторожности. По информации телеграм-канала Mash, правоохранители хотят вызвать на беседу Олега Газманова, Игоря Николаева, Александра Цекало, Лолиту, Наташу Королеву и Богдана Титомира. Первое заседание суда состоится уже 23 июля.
Что сказал сын Талькова о расследовании убийства отца
Сын музыканта Игорь Тальков — младший вину Шляфмана в убийстве отца не признает. Об этом он рассказал изданию NEWS.ru. По мнению наследника Талькова, все фигурирующие в деле отца люди являются жертвами обстоятельств.
Он также не исключил, что Тальков был выгоден для подготовки сознания людей перед распадом СССР и его могли «убрать, чтобы другим «было неповадно».
Слова Азизы оскорбили вдову Игоря Талькова
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Обсуждения обстоятельств гибели Талькова шли в том числе на различных телешоу. В эфире одного из них певица Азиза намекнула на то, что якобы Тальков занимался сутенерством. артистка рассказала, как он забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету, но она попросила остановить машину и убежала. Такие заявления оскорбили вдову Талькову Татьяну, после чего она подала на певицу в суд.
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Анастасия Хохлова