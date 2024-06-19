Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Вам посылка»: Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

«Вам посылка»: Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

19 июня 2024, 12:55
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Оригинал
Новую схему обмана начали использовать телефонные мошенники для того, чтобы получить доступ к чужому аккаунту на «Госуслугах» или мобильному банку, теперь они представляются представителями почты и говорят, что абонента ждёт посылка из-за границы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенники заявляют жертве, что для получения посылки нужно заплатить таможенный сбор. Когда человек говорит, что ничего не заказывал, ему предлагают отказаться от посылки, а для этого назвать код из СМС. Якобы этот код нужен для того, чтобы оформить отказ», — говорится в сообщении.
Как только преступники вводят названный код, они получают доступ к онлайн-банку и конфиденциальным данным жертвы и крадут у него деньги со счёта.



В министерстве рекомендуют немедленно прерывать все сомнительные звонки, не выполнять никаких требований звонящих, а информацию перепроверять лично.

Читайте также:

Юрист Русяев: Мошенники могут представляться сотрудниками Википедии

Мошенники могут украсть паспорт через Госуслуги: Юрист рассказал, что делать

Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья
#мошенничество
#почта
#посылка
#мошенники
#мингосуправления мо
Из горящей квартиры в Солнечногорске спасли пенсионерку
19 июня 2024, 13:13

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

74-ленюю женщину вынесли из загоревшегося многоквартирного дома в Солнечногорском округе работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место пожарные немедленно приступили к тушению, параллельно они провели поиск пострадавших, в ходе которого обнаружили находящуюся без сознания 74-летнюю женщину», — говорится в сообщении.
Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Женщину госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Пожар удалось оперативно потушить.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса вытащили автомобиль, застрявший в поле в городском округе Луховицы.

Читайте также:

В Подмосковье спасли заблудившихся в лесу мужчину с ребенком

В Щёлкове спасатели освободили водителя грузовика, зажатого в кабине из-за ДТП

Четырех утят спасатели достали из ливневки в Подмосковье
#пожар
#солнечногорск
#мособлпожспас
#спасатели
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка обвинила мужа-стриптизера в жестоком избиении
Ngs.ru: жительница Абакана обвинила мужа-стриптизера в четырехчасовом избиении
19 июня 2024, 13:09

Фото: istock/nito100

Жительница Абакана обвинила мужа-стриптизера в жестоком избиении, после которого он сбежал в Новосибирск.
По словам женщины, в мае муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, четыре часа пытался выяснить, изменяла ли ему жена.

«До восьми утра он выбивал из меня признание о возможных изменах. Он постоянно ревновал и сомневался во мне», — цитирует жительницу Абакана портал Ngs.ru.
После ухода мужа женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом скулы. Синяки под глазами и головные боли до сих пор не прошли.

Муж уехал в Новосибирск и удалил свои профили в соцсетях. Региональное управление МВД не комментировало произошедшее.

Читайте также:

Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации

Отец бежавшей от родни чеченки впервые прокомментировал обвинения в ее избиении

В Москве найдена мертвой жена депутата, которая обвиняла супруга в избиении
#дело
#мвд
#женщина
#женщины
#портал
#новосибирск
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четыре российских паломника умерли в Саудовской Аравии во время хаджа
19 июня 2024, 12:54

Фото: iStock/jorgeantonio

Четыре российских паломника умерли в Саудовской Аравии во время хаджа. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что из них один мужчина и три женщины. Скончались они во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, которые связаны с их возрастом и состоянием здоровья. Похоронены они будут в Мекке.

Ранее сообщалось, что общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию составило 577 человек. Не менее 323 из них были египтянами. Они все скончались из-за жары, кроме одного, который получил смертельные травмы в давке. Еще не менее 60 погибших — иорданцы. В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек.

В этом году в хадж отправились почти 25 000 паломников из России, в том числе 400 членов семей погибших участников спецоперации.

Читайте также:

Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ

В российском городе ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала

Вице-президент Малави погиб в результате авиакатастрофы
#женщины
#человек
#мужчина
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержан четвертый фигурант уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве
19 июня 2024, 12:31

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали Карима Норматова, повара компании «Савон-К», по обвинению в массовом отравлении. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет России.
Норматову предъявлены обвинения по статье 238 УК РФ, касающейся производства и продажи товаров, не соответствующих требованиям безопасности.

Следствие установило, что Норматов, по указанию фактического руководителя компании Владимира Шина, готовил фасоль с нарушением норм безопасности, чтобы сократить расходы.

Читайте также:

Следком: Все массовые отравления в РФ вызваны продукцией одного производителя

Назвали продукт, ставший причиной отравления 150 человек в Москве

Следком возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве
#дело
#ук
#следствие
#расходы
#человек
#компании
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны новые обстоятельства убийства Кивы
Mash: на месте убийства Ильи Кивы рядом с телом политика нашли пистолет
19 июня 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива во время покушения был с пистолетом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, в день убийства на месте преступления был найден пистолет ТТ образца 1930 года. Он лежал рядом с телом бывшего депутата Верховной рады. Оружие несколько месяцев находилось на экспертизе. Она показала, что это боевое оружие, которое было заряжено. Скорее всего, оно принадлежало Киве.

Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском человека, который продал пистолет. Ему грозит уголовное дело за незаконный оборот оружия.

В январе 2022 года Кива уехал с Украины. В декабре 2023 года окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья.

Читайте также:

Экс-депутат Рады Кива был убит выстрелом в голову в Подмосковье

На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ

«Крыса, загнанная в угол»: Кива заявил о готовности Зеленского объявить войну России
#дело
#оружие
#уголовное дело
#труп
#пистолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кемеровской области жестоко убита 12-летняя девочка
19 июня 2024, 10:57

Фото: istockphoto/blinow61

Жестокое убийство 12-летней девочки произошло в Кемеровской области. Её тело нашли в колодце неподалёку от заброшенного здания.
В городе Топки полицейские и волонтёры разыскивали пропавшую Карину более суток, сообщает телеграм-канал SHOT. Девочка ушла из дома и не вернулась. Последний раз её видели на записи камеры видеонаблюдения в магазине «Пятёрочка». Куда ребёнок отправился потом, проследить не удалось.

Сегодня утром Карину обнаружили мёртвой в колодце около заброшенного дома неподалёку от Комсомольской площади. На теле видны признаки насилия. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Выясняется, надругался ли он над школьницей перед тем, как совершить убийство. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

SHOT: 23-летняя девушка жестоко убита в Крыму, ее тело пытались сжечь

В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога

13-летняя девочка, которую искали в районе Измайловского парка, погибла
#убийство
#уголовное камеры
#полицейские
#дома
#девочка
#кемерово
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия может подвергнуться террористической атаке ИГИЛ* во время Евро-2024
19 июня 2024, 10:49

Фото: iStock/FotografieLink

В ходе чемпионата Европы 2024 года в Германии может произойти крупный теракт, аналогичный нападению на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщает Financial Times.
По данным источника, Германия является целью для ряда джихадистских группировок, таких как «Исламское государство»* и «ИГИЛ-К», также известное как «Вилаят Хорасан»*.

Глава Федерального ведомства по защите Конституции Германии Томас Хальденванг предупредил о возможной крупномасштабной и скоординированной атаке, подобной той, что произошла в Москве.

Читайте также:

Стало известно, кто помог предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса»

В Тюмени сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге

Во Франции задержали чеченца, планировавшего устроить теракт на Олимпиаде-2024

*запрещённая в России террористическая организация
#фсб
#теракт
#германия
#сотрудники
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве молодой таджик затушил свечи в церкви и напал на прихожанку
19 июня 2024, 10:08

Фото: istockphoto/dimid_86

В Москве 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи перед Распятием в одной из церквей. После этого он напал на прихожанку храма.
Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по городу Москве в своём официальном телеграм-канале. По информации ведомства, гражданин иностранного государства совершил эти действия с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих. Кроме того, он применил насилие в отношении одной из прихожанок.

В настоящее время молодой гражданин Таджикистана задержан. Он стал фигурантом уголовного дела. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей происшедшего.

Читайте также:

Оскорбивший сотрудницу полиции в Челябинске мигрант принёс извинения

В Петербурге ревнивый мигрант выбросил жену из окна шестого этажа

В Нахабино мигрант избил мужчину за замечание
#проверка
#насилие
#следствие
#меры
#ск
#таджикистан
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Перми поезд задержали на 40 минут из-за массовой драки с участниками СВО
19 июня 2024, 10:05

Фото: istockphoto / globalmoments

В Перми поезд задержали на 40 минут из-за массовой драки, в которой участвовали участники специальной военной операции (СВО). Информация об инциденте появилась в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным паблика, поезд следовал по маршруту Москва — Абакан. В драке участвовали около 30 человек, среди которых были военнослужащие.

Организаторов драки сняли с поезда, что привело к задержке на 40 минут. Подробности инцидента не уточняются.

На фотографиях, опубликованных в сообществе, видны сотрудники ОМОНа и транспортной полиции, привлеченные к разбору происшествия.

Читайте также:

В Подмосковье у кальянной произошла массовая драка со стрельбой

Массовая драка с бойцами СВО в Башкирии: подробности, причины, уголовное дело

В центре Киева произошла массовая драка
#подмосковье
#москва
#поезд
#драка
#поезда
#человек
#происшествия
#сотрудники
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф