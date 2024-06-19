«Вам посылка»: Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

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Новую схему обмана начали использовать телефонные мошенники для того, чтобы получить доступ к чужому аккаунту на «Госуслугах» или мобильному банку, теперь они представляются представителями почты и говорят, что абонента ждёт посылка из-за границы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенники заявляют жертве, что для получения посылки нужно заплатить таможенный сбор. Когда человек говорит, что ничего не заказывал, ему предлагают отказаться от посылки, а для этого назвать код из СМС. Якобы этот код нужен для того, чтобы оформить отказ», — говорится в сообщении.Как только преступники вводят названный код, они получают доступ к онлайн-банку и конфиденциальным данным жертвы и крадут у него деньги со счёта.
В министерстве рекомендуют немедленно прерывать все сомнительные звонки, не выполнять никаких требований звонящих, а информацию перепроверять лично.
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