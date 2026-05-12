Лошадь укусила в шею жительницу Уфы при кормлении
В Уфе в конюшне во время кормления лошадь неожиданно укусила девушку за шею. Об этом 12 мая пишет РЕН ТВ.
По данным обозревателей, животное спокойно ело с рук, когда резко дернулось и схватило посетительницу. По счастливой случайности зубы не прокусили одежду и не повредили кожу — пострадавшая отделалась испугом и царапинами. Сама девушка отметила, что персонал не предупреждал гостей о признаках агрессии лошадей.
Ранее в Красноярском крае произошла трагедия. На трассе Ужур — Шарыпово 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 не справился с управлением и врезался в лошадь, стоявшую на проезжей части. От удара машина съехала в кювет и опрокинулась.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в результате ДТП погибли три человека — сам водитель и двое несовершеннолетних пассажиров. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
