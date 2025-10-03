Звезду сериала «Склифосовский» наказали за сломанные ребра матери
Актера Якова Левду, известного по сериалу «Склифосовский», приговорили к трем годам колонии общего режима за избиение собственной матери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Нагатинского районного суда Москвы.
Напомним, все произошло 15 ноября 2024 года, когда артист выпивал со своей соседкой. В тот день ему позвонила мать и пожаловалась на конфликт с мужем, а также попросила к ней приехать. Мужчина прибыл в дом родительницы в сопровождении соседки и с бутылкой алкоголя. Во время возникшей на месте ссоры он разбросал вещи и ударил мать, а затем стал прыгать на двери — та не выдержала и свалилась на потерпевшую. К счастью, она смогла сбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали полицию.
В результате нападения у женщины диагностировали перелом ребер, гематомы таза, груди и глаза. После задержания Левда признал свою вину в содеянном. Стоит отметить, что изначально ему грозило до 10 лет лишения свободы.
