Звезду сериала «Склифосовский» наказали за сломанные ребра матери

03 октября 2025, 09:28

Звезду «Склифосовского» Левду приговорили к трем годам колонии за избиение матери

Фото: iStock/Michał Chodyra

Актера Якова Левду, известного по сериалу «Склифосовский», приговорили к трем годам колонии общего режима за избиение собственной матери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Нагатинского районного суда Москвы.