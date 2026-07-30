В Екатеринбурге рецидивист напал с ножом на подростка
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в нападении с ножом на 17-летнего подростка. Инцидент произошел во дворе дома на улице Машиностроителей, сообщили в ГУ МВД и СУ СК России по Свердловской области.
По данным правоохранителей, подросток получил ножевое ранение и был госпитализирован. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый проходил мимо потерпевшего, оскорбил его и нанес удар ножом, после чего был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска.
В полиции также отметили, что ранее молодой человек уже становился фигурантом уголовного дела. По информации ведомства, около двух месяцев назад он нанес ножевое ранение мужчине, сделавшему ему замечание. Материалы по тому эпизоду уже переданы в суд.
По факту нового нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»). Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, передает URA.ru.
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