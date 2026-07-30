В Екатеринбурге рецидивист напал с ножом на подростка

30 июля 2026, 20:11

Фото: iStock/Diy13

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в нападении с ножом на 17-летнего подростка. Инцидент произошел во дворе дома на улице Машиностроителей, сообщили в ГУ МВД и СУ СК России по Свердловской области.