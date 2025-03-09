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Тайный отец дочери и брак с Мироновым: почему актриса Любовь Голубкина встречает 85 лет в пансионате для пенсионеров

Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

Сегодня, 9 марта, исполняется 85 лет со дня рождения российской актрисы Ларисы Ивановны Голубкиной. Яркая артистка всегда пользовалась успехом у мужчин, однако после смерти Андрея Миронова замуж повторно так и не вышла. О творческом пути и личной жизни звезды кинематографа читайте в материале «Радио 1».

Биография артистки


Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

Лариса Ивановна родилась 9 марта 1940 года в Москве. Родителями будущей знаменитости были военный Иван Павлович Голубкин и закройщица Клавдия Михайловна Голубкина.

Голубкина с малых лет тяготела к искусству, хорошо пела и участвовала в школьной самодеятельности. После возвращения отца с фронта семья переехала в Германию, но Лариса там надолго не задержалась по причине отсутствия в гарнизоне школы и вернулась обратно в Москву.

«Сначала папа на войне был, а когда вернулся, мы уехали в Германию. Но из десяти лет, которые мои родители там провели, я жила только два года с ними. В гарнизоне, где служил отец, не было школы, поэтому я вернулась и все старшие классы жила в Москве самостоятельно. А знаете, что самое поразительное? Казалось бы, меня одну оставили. Делай что хочешь! Но у меня не было никакой смуты в голове. В девятом классе я поступила в дирижерско-хоровое училище, позже стала ходить на лекции на биологический факультет МГУ. И никакие глупости мне даже не приходили в голову… То есть, видимо, что-то они заложили в меня вот так крепко. Ни шагу назад, ни вправо, ни влево. Расстрел! Причем я сама понимала, что мне не нужно», — цитирует слова актрисы издание smotrim.ru.

Отец не поддерживал Ларису в ее мечтах стать артисткой, военный офицер считал эту профессию легкомысленной и фривольной. Несмотря на это, Голубкина закончила музыкальное училище и продолжила обучение в ГИТИС. В 1964 году актриса завершила обучение на факультете музыкальной комедии и начала свою карьеру в Центральном академическом театре Советской Армии, где она проработала всю свою жизнь.

Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

Актриса дебютировала в кино в юном возрасте. Ещё будучи студенткой второго курса, она получила предложение от Эльдара Рязанова сыграть главную женскую роль в фильме «Гусарская баллада». Роль Шурочки Азаровой принесла Голубкиной невероятную популярность.

В дальнейшем в фильмографии актрисы появятся известные всем образы Риты в «Дне счастья», директора ресторана в «Дайте жалобную книгу», Царицы в «Сказке о царе Салтане», Зои в киноэпопее «Освобождение». Также она появится в телефильме Наума Бирмана «Трое в лодке, не считая собаки», Евгения Гинзбурга «Простодушный» и других работах.

Личная жизнь


Лариса Голубкина и Андрей Миронов (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

Главную любовь в жизни Лариса Голубкина встретила в общей компании друзей. Андрей Миронов позвал актрису замуж практически сразу после знакомства, но она ему отказала. Счастье с выдающимся актером Голубкина обретет только спустя 10 лет, когда у обоих за плечами останутся не сложившиеся браки и дети. Миронов и Голубкина счастливо прожили с 1977 по 1987 год. Лариса была заботливой женой до самой смерти актера. После Миронова актриса не заводила новых отношений.

До Андрея Миронова актриса состояла в незарегистрированном браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. В 1973 году Лариса Голубкина родила дочку Машу, но кто является ее биологическим отцом, до сих пор неизвестно. Отцовство приписывали продюсеру Алексу Московичу, Владимиру Досталю и Алексею Баталову. Изначально в документы малышки вписали отцом Николая Щербинского-Арсеньева, но когда вскрылись романы актрисы, сценарист настоял на удалении своей фамилии из свидетельства о рождении Марии.

Будучи в браке с Ларисой Голубкиной, Миронов удочерил Машу и был ей настоящим любящим отцом.

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Здоровье актрисы


Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

В 2014 году у Голубкиной обнаружили рак. Она прошла курс химиотерапии, и болезнь перешла в стадию ремиссии. С 2020 года актриса не выходит на сцену. В том году она получила серьёзную травму — перелом шейки бедра. В результате Лариса Ивановна отправилась на восстановление в специализированный центр. В 2023 году актриса была госпитализирована после падения, также она заразилась коронавирусной инфекцией.

В октябре 2024 года у Ларисы Голубкиной было выявлено редкое заболевание — болезнь Вальденстрема, которое не поддаётся лечению и является злокачественным. Дочь актрисы сообщила, что проблемы со здоровьем у её матери начались примерно пять лет назад. В настоящее время Лариса Голубкина практически не встаёт с постели, ей оказывается паллиативная помощь.

Последние годы актриса живет в подмосковном пансионате. Многие осуждали Марию Голубкину за отказ самостоятельно заботиться о больной матери. Но Мария считает, что для Ларисы Ивановны будет лучше постоянно находиться под присмотром квалифицированных специалистов. Ранее знаменитая артистка делилась с журналистами о том, что мечтала о такой жизни в пожилом возрасте:

«Когда-то я мечтала, чтобы на склоне лет жить на свежем воздухе, чтобы рядом были врачи, уход, и вот, сбылось».

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«Будет жить моя мама»: 18-летняя дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы
Дочь Юлии Началовой анонсировала выход посмертного альбома певицы
09 марта 2025, 12:38

Юлия Началова (фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Дочь Юлии Началовой исполнила последнее желание матери, которое та не успела реализовать при жизни.
18-летняя дочь певицы от футболиста Евгения Алдонина Вера анонсировала выход посмертного альбома матери.

«Мы рады, что скоро это случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова», – заявила Вера Алдонина.
Вера Алдонина (фото: Instagram* @ veraldonina)

Девушка также в посте в личном блоге привела фрагмент интервью, в котором Юлия Началова рассказывает о съёмках клипа к новой композиции.

«Песня, на которую мы снимаем клип, называется „Жди меня“. Это песня из нового русскоязычного альбома, который будет называться „Вера“», – рассказывала тогда певица.
В комментариях поклонники творчества Началовой восторженно отнеслись к новости и сообщили, что с нетерпением будут ждать выхода альбома скончавшейся певицы.

Напомним, что Юлии Началовой не стало в марте 2019 года. Она умерла от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний. Ей было всего 38 лет.

Единственная дочь певицы в прошлом году с золотой медалью окончила школу и поступила во ВГИК, избрав творческий путь.

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*запрещён в РФ
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#девушка
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«У меня тогда были критерии: вдул бы или нет»: Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук
Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук
09 марта 2025, 12:22

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Пару Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Звёзды вместе почти 20 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию.
Исполнители уже не раз рассказывали свою историю знакомства. Они сблизились на одном из ледовых шоу. Алексей запал в душу бывшей солистке группы «Блестящие», но дальше подготовки к отчётным выступлениям дело не заходило.

Чумаков не сразу заметил Ковальчук. Алексей рассказывал, что в тот момент даже не задумывался о создании семьи, к тому же, тогда у него была девушка.

«Ну, хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. Я бы как бы да… И у меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул бы. Вдул бы. Вдул с последствиями, но тогда я не планировал. А у меня тогда девушка была», – делился Чумаков в YouTube-шоу «Света вокруг света».
При этом Юлия не стала разлучницей, она и сама тогда состояла в отношениях с другим мужчиной. Когда обе пары расстались, Ковальчук и Чумаков сошлись.

Чумаков заявил, что является счастливым человеком и отцом двух дочерей. Он во всём поддерживает супругу, и даже присутствовал на её родах.

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Уехавшая в США Мария Машкова: «По России не скучаю, но скучаю по людям. Женя Цыганов – один из них»
Мария Машкова заявила, что скучает по Евгению Цыганову
09 марта 2025, 12:07

Мария Машкова (фото: Instagram* @masha_mashkova_official)

Мария Машкова эмигрировала в США много лет назад, однако до 2022 года часто приезжала в Россию. Теперь же актриса заявляет, что в родной стране ноги её больше не будет.
39-летняя артистка разорвала общение не только с друзьями и коллегами, но и с родителями. Однако, если с мамой она изредка созванивается, то со знаменитым отцом Владимиром Машковым не контактирует совсем.

Машкова рассказала, скучает ли Родине и некогда близким людям и знакомым.

«Абстрактно по России я не скучаю, но скучаю по людям, – конечно, по конкретным. Женя Цыганов – один из них; понятно дело, моя бабушка и дедушка. Мы не виделись три года, но созваниваемся по видеосвязи», – отметила актриса, не упомянув при этом родителей.
Мария работала вместе с Евгением, поэтому о коллеге у неё остались только хорошие воспоминания.

Напомним, что Владимир Машков не раз публично призывал дочь изменить решение и вернуться в Россию, но она не послушалась.

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#отец
#актриса
#патриотизм
#сво
#рф
#россия
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Сарик Андреасян объявил, что никогда не пригласит в свой фильм Марата Башарова из-за его бывших жён
09 марта 2025, 11:45

Сарик Андреасян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сарик Андреасян рассказал, по каким критериям отбирает актёров в свои фильмы. Режиссёр напомнил, что Марат Башаров поднимал руку на своих бывших избранниц.
Андреасян продуктивно работает, ежегодно выпуская до пяти кинокартин. При этом режиссёр придерживается чёткой позиции при выборе актёров и не готов поступиться собственными принципами.

«Я не снимаю Марата Башарова. Не хочу, чтобы мой зритель, видя его на экране, вспоминал, как он бьёт жён. Это помешает погрузиться в мой фильм. Вторая причина: приглашая этого артиста, я как будто бы поддерживаю его. Есть недопустимые вещи. Современный мир сделал так, что нам нужно считаться с личной жизнью человека», – отметил режиссёр.
Также Сарик добавил, что в его чёрном списке есть и другие имена. Он убеждён, что в современном мире важно тщательно оберегать свою репутацию, поскольку любой поступок непременно станет достоянием общественности. В качестве примера режиссёр привёл Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду, популярность которых, по его словам, ничего не стоит.

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Оксане Самойловой пришлось ликвидировать компанию с кулинарными рецептами из-за убытков
09 марта 2025, 11:30

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова приняла решение ликвидировать бизнес, который приносит убытки.
36-летняя жена рэпера Джигана совмещает работу и заботу о семье с четырьмя детьми. Однако далеко не все проекты бизнес-леди успешны. Сегодня выяснилось, что Самойлова решила закрыть авторское приложение с рецептами.

ООО «Антураж» Оксана открыла вместе с подругой в 2020 году. Целью приложения было научить женщин готовить ресторанные блюда в домашних условиях, в их числе «Каре ягнёнка» и «Кукурузный суп с крабом». В первый год запуска рецепты приготовления «Французского цыплёнка в вине» и «Карпаччо из лосося» принесли прибыль в 950 тысяч рублей.

Однако вскоре приложение перестало быть успешным. За последние четыре года WOW CHEF терпит значительные убытки, сумма которых достигла 1,3 миллиона рублей. Несколько дней назад Самойлова подала заявления на ликвидацию компании.

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