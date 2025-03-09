Тайный отец дочери и брак с Мироновым: почему актриса Любовь Голубкина встречает 85 лет в пансионате для пенсионеров

Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
Сегодня, 9 марта, исполняется 85 лет со дня рождения российской актрисы Ларисы Ивановны Голубкиной. Яркая артистка всегда пользовалась успехом у мужчин, однако после смерти Андрея Миронова замуж повторно так и не вышла. О творческом пути и личной жизни звезды кинематографа читайте в материале «Радио 1».
Биография артистки
Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
Лариса Ивановна родилась 9 марта 1940 года в Москве. Родителями будущей знаменитости были военный Иван Павлович Голубкин и закройщица Клавдия Михайловна Голубкина.
Голубкина с малых лет тяготела к искусству, хорошо пела и участвовала в школьной самодеятельности. После возвращения отца с фронта семья переехала в Германию, но Лариса там надолго не задержалась по причине отсутствия в гарнизоне школы и вернулась обратно в Москву.
«Сначала папа на войне был, а когда вернулся, мы уехали в Германию. Но из десяти лет, которые мои родители там провели, я жила только два года с ними. В гарнизоне, где служил отец, не было школы, поэтому я вернулась и все старшие классы жила в Москве самостоятельно. А знаете, что самое поразительное? Казалось бы, меня одну оставили. Делай что хочешь! Но у меня не было никакой смуты в голове. В девятом классе я поступила в дирижерско-хоровое училище, позже стала ходить на лекции на биологический факультет МГУ. И никакие глупости мне даже не приходили в голову… То есть, видимо, что-то они заложили в меня вот так крепко. Ни шагу назад, ни вправо, ни влево. Расстрел! Причем я сама понимала, что мне не нужно», — цитирует слова актрисы издание smotrim.ru.
Отец не поддерживал Ларису в ее мечтах стать артисткой, военный офицер считал эту профессию легкомысленной и фривольной. Несмотря на это, Голубкина закончила музыкальное училище и продолжила обучение в ГИТИС. В 1964 году актриса завершила обучение на факультете музыкальной комедии и начала свою карьеру в Центральном академическом театре Советской Армии, где она проработала всю свою жизнь.
Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
Актриса дебютировала в кино в юном возрасте. Ещё будучи студенткой второго курса, она получила предложение от Эльдара Рязанова сыграть главную женскую роль в фильме «Гусарская баллада». Роль Шурочки Азаровой принесла Голубкиной невероятную популярность.
В дальнейшем в фильмографии актрисы появятся известные всем образы Риты в «Дне счастья», директора ресторана в «Дайте жалобную книгу», Царицы в «Сказке о царе Салтане», Зои в киноэпопее «Освобождение». Также она появится в телефильме Наума Бирмана «Трое в лодке, не считая собаки», Евгения Гинзбурга «Простодушный» и других работах.
Личная жизнь
Лариса Голубкина и Андрей Миронов (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
Главную любовь в жизни Лариса Голубкина встретила в общей компании друзей. Андрей Миронов позвал актрису замуж практически сразу после знакомства, но она ему отказала. Счастье с выдающимся актером Голубкина обретет только спустя 10 лет, когда у обоих за плечами останутся не сложившиеся браки и дети. Миронов и Голубкина счастливо прожили с 1977 по 1987 год. Лариса была заботливой женой до самой смерти актера. После Миронова актриса не заводила новых отношений.
До Андрея Миронова актриса состояла в незарегистрированном браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. В 1973 году Лариса Голубкина родила дочку Машу, но кто является ее биологическим отцом, до сих пор неизвестно. Отцовство приписывали продюсеру Алексу Московичу, Владимиру Досталю и Алексею Баталову. Изначально в документы малышки вписали отцом Николая Щербинского-Арсеньева, но когда вскрылись романы актрисы, сценарист настоял на удалении своей фамилии из свидетельства о рождении Марии.
Будучи в браке с Ларисой Голубкиной, Миронов удочерил Машу и был ей настоящим любящим отцом.
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Здоровье актрисы
Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
В 2014 году у Голубкиной обнаружили рак. Она прошла курс химиотерапии, и болезнь перешла в стадию ремиссии. С 2020 года актриса не выходит на сцену. В том году она получила серьёзную травму — перелом шейки бедра. В результате Лариса Ивановна отправилась на восстановление в специализированный центр. В 2023 году актриса была госпитализирована после падения, также она заразилась коронавирусной инфекцией.
В октябре 2024 года у Ларисы Голубкиной было выявлено редкое заболевание — болезнь Вальденстрема, которое не поддаётся лечению и является злокачественным. Дочь актрисы сообщила, что проблемы со здоровьем у её матери начались примерно пять лет назад. В настоящее время Лариса Голубкина практически не встаёт с постели, ей оказывается паллиативная помощь.
Последние годы актриса живет в подмосковном пансионате. Многие осуждали Марию Голубкину за отказ самостоятельно заботиться о больной матери. Но Мария считает, что для Ларисы Ивановны будет лучше постоянно находиться под присмотром квалифицированных специалистов. Ранее знаменитая артистка делилась с журналистами о том, что мечтала о такой жизни в пожилом возрасте:
«Когда-то я мечтала, чтобы на склоне лет жить на свежем воздухе, чтобы рядом были врачи, уход, и вот, сбылось».
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