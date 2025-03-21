Могила Бедроса Киркорова (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
На надгробной табличке Бедроса Киркорова обнаружили ошибку: сотрудники ритуальных услуг неверно выбили дату смерти народного артиста России.
Отмечается, что на надгробной плите указана дата смерти – 19 марта, однако отца Филиппа Киркорова не стало 18 марта. Причём, на указателе места на кладбище указан верный день кончины.
В пятницу, 21 марта, состоялось прощание с болгарским и российским эстрадным певцом Бедросом Киркоровым. Церемония отпевания состоялась в Храме Христа Спасителя, после чего гроб с телом артиста доставили на Троекуровское кладбище. Киркорова похоронили рядом с другими знаменитыми деятелями культуры: Ириной Мирошниченко, Анастасией Заворотнюк, Валентином Юдашкиным и Борисом Моисеевым.
Среди прибывших на гражданскую панихиду было много звёзд российской эстрады, в том числе Иосиф Пригожин и Валерия, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Тина Канделаки, Григорий Лепс, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Анита Цой и многие другие.
Также присутствовали на прощании с артистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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В пятницу, 21 марта, состоялось прощание с болгарским и российским эстрадным певцом Бедросом Киркоровым. Церемония отпевания состоялась в Храме Христа Спасителя, после чего гроб с телом артиста доставили на Троекуровское кладбище. Киркорова похоронили рядом с другими знаменитыми деятелями культуры: Ириной Мирошниченко, Анастасией Заворотнюк, Валентином Юдашкиным и Борисом Моисеевым.
Среди прибывших на гражданскую панихиду было много звёзд российской эстрады, в том числе Иосиф Пригожин и Валерия, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Тина Канделаки, Григорий Лепс, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Анита Цой и многие другие.
Также присутствовали на прощании с артистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Анастасия Чинкова