Вблизи Ревды нашли мертвую женщину с 80 ножевыми ранениями
В Екатеринбурге задержали 26-летнего рецидивиста по подозрению в убийстве женщины-таксистки в районе Ревды. Тело жертвы с 80 ножевыми ранениями было обнаружено в брошенной машине.
Как сообщает Ural Mash, следствие считает, что злоумышленник знал погибшую и напал на нее неожиданно. В ходе расследования были обнаружены следы пота на крышке бензобака автомобиля, которые помогли установить личность преступника.
Мужчина признался в содеянном. Сейчас он находится под стражей, по делу ведется следствие.
Напомним, появились новые детали убийства работницы трапезной при храме в Подмосковье.