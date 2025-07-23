Неформал ударил ножом южанина в Крыму из-за претензий к внешнему виду
Смертельный удар ножом нанес неформал южанину в Крыму из-за претензий к внешнему виду.
Как пишут Telegram-каналы, 33-летнего мужчину не устроила молодежь, которая стояла рядом. После словесной перепалки началась поножовщина. Пока девушка отбивалась от агрессора, ее 22-летний приятель ударил приезжего в бок. Жертва скончалась в больнице.
Перед этим стало известно, что в подмосковных Химках произошла драка между мигрантами и россиянами. Участники происшествия не могли поделить футбольное поле.
Начинался конфликт со словесной перепалки. Обозреватели отметили, что местные жители подолгу ждут, пока мигранты наиграются в футбол.
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