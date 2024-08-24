Вблизи российской границы заметили американский разведывательный самолет

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Разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США заметили над Балтикой, передает РИА Новости.
Отмечается, что самолет вылетел с базы ВВС США Оффатт в штате Небраска 17 августа и прибыл на авиабазу Милденхолл в Великобритании.
20 августа самолет-разведчик пролетел над Европой в сторону Латвии, Литвы и Эстонии и приблизился к российской границе.
23 августа самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки RC-135W ВВС Великобритании был замечен в западной части Черного моря.
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20 августа самолет-разведчик пролетел над Европой в сторону Латвии, Литвы и Эстонии и приблизился к российской границе.
23 августа самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки RC-135W ВВС Великобритании был замечен в западной части Черного моря.
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Александр Климов