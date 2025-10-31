Калининградцу дали шесть лет за фейки о ВС РФ

31 октября 2025, 18:36

ТАСС: Суд приговорил калининградца к 6 годам за фейки о ВС РФ

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Суд в Калининграде признал виновным 38‑летнего местного жителя в распространении заведомо ложной информации о применении Вооружённых сил РФ и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.