Калининградцу дали шесть лет за фейки о ВС РФ

ТАСС: Суд приговорил калининградца к 6 годам за фейки о ВС РФ
Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Суд в Калининграде признал виновным 38‑летнего местного жителя в распространении заведомо ложной информации о применении Вооружённых сил РФ и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Об этом сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в мае 2022 года мужчина опубликовал в социальной сети пост, в котором под видом достоверных сообщений разместил ложные сведения о якобы имевших место действиях российских войск против мирного населения в ходе специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что россиянина в Нижнем Новгороде осудили на 12 лет за теракт на железной дороге.

Никита Кротов

