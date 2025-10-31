Калининградцу дали шесть лет за фейки о ВС РФ
Суд в Калининграде признал виновным 38‑летнего местного жителя в распространении заведомо ложной информации о применении Вооружённых сил РФ и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Об этом сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в мае 2022 года мужчина опубликовал в социальной сети пост, в котором под видом достоверных сообщений разместил ложные сведения о якобы имевших место действиях российских войск против мирного населения в ходе специальной военной операции.
