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Бывшая возлюбленная российского миллиардера Лебедева снялась без штанов

Модель Елена Перминова снялась без штанов
Елена Перминова (Фото: Instagram*/lenaperminova)

Елена Перминова (Фото: Instagram*/lenaperminova)

Бывшая возлюбленная российского предпринимателя Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась без штанов. Девушка выложила фото в запрещенной соцсети. На снимке Перминова в кружевных розовых трусиках с высокой посадкой и в белом топе.
Кроме того, звезду подиума украшают укороченная шубка, а также ярко-розовые остроносые туфельки с высоким каблуком.

Фото: Instagram*/lenaperminova

Пользователи уже отметились на страничке Перминовой, оставив в комментариях сердечки и восхищения красотой бывшей возлюбленной миллиардера. Один из юзеров отметился надписью Happy Spring (счастливая весна). Остается лишь догадываться, идет ли речь о пожелании или фанат выразил собственную ассоциацию, связанную с фотографией.

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#новости
#фотография
Раскрыта сумма гонораров Орбакайте за выступления под фонограмму
Орбакайте получала 250 тысяч долларов за выступление под фонограмму
24 марта 2025, 13:13

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Покинувшая Россию Кристина Орбакайте получала 250 тысяч долларов за выступления на корпоративах, при этом пела она под фонограмму. Такие подробности привел актер Анатолий Калмыков.
«Есть одна певица, у нее мама очень знаменитая, так мы с этой певицей работали на корпоративе. Мне организатор говорит: "Посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 250 тыс. долларов за три песни под фонограмму". Певицу не хочу называть. Назвать? Орбакайте», — рассказал Калмыков в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, Орбакайте уехала из России в 2022 году в Майами. После переезда певица несколько раз приезжала на родину и проводила концерты. В сентябре прошлого года Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в РФ. Теперь же она планирует отправиться в гастрольный тур по Европе.

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#семьи
#звёзды
#мама
#рф
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Живущая в Монако Боня раскрыла отношение к русским и украинцам на Западе
Виктория Боня: в Европе нормально относятся к русским
24 марта 2025, 12:26

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Российская телеведущая и звезда реалити-шоу Виктория Боня, которая живет в Монако, заявила, что на Западе ни разу не сталкивалась с негативом из-за своего российского происхождения.
«Я ни разу не чувствовала на себе никаких взглядов, какого-то там хейта. Ни разу», — рассказала Виктория в выпуске проекта «Света вокруг света», доступном на YouTube-канале Светланы Бондарчук.

Однако она добавила, что ее украинские подруги часто жалуются на предосудительное отношение со стороны европейцев.

Напомним, Боня проживает в Монако уже более 10 лет. Туда она переехала к своему возлюбленному, родила дочь. В 2017 году пара разошлась, однако Виктория на родину возвращаться не стала.

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#видео
#сочи
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«Папа всем нам улыбается»: Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после похорон отца
Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после похорон отца
24 марта 2025, 12:00

Могила Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» на НТВ после похорон своего отца Бедроса Киркорова. Киркоров-младший отметил, что своими успехами он обязан папе. По его словам, он решил выйти в эфир, потому что его «учили» идти к зрителю в любых обстоятельствах.
«Он сделал из меня большого артиста и, как артист, сегодня я улыбаюсь вам, несмотря ни на что — так меня учили. И папа, я уверен, всем нам улыбается с небес. Шоу должно продолжаться! Спасибо!» — произнес Филипп Киркоров.
Певец был в черном блестящем костюме и расплакался после номера участника, посвятившего свое выступление Бедросу Киркорову. Был растроган весь зал. Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни 18 марта.

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#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Секс на экране в 49 лет, романы с Гошей Куценко, Максимом Авериным и развод: Виктории Толстогановой — 53
24 марта 2025, 11:58

Виктория Толстоганова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Сегодня, 24 марта 2025 года, Виктория Толстоганова отметит свой 53-й день рождения. Она — известная российская актриса, сыгравшая более 100 ролей в кино и театре. За свою карьеру Толстоганова стала одной из самых популярных актрис в России.
Ее путь включает работу в театре, главные роли в успешных фильмах, а также моменты личной жизни — от счастья в семье до громкого развода. В материале «Радио 1» расскажем больше о ее карьере и жизни.

Творческий путь

Виктория Толстоганова появилась на свет 24 марта 1972 года в Москве в семье инженера и преподавательницы английского языка. До девяти лет она была единственным ребенком, пока не родилась младшая сестра Валерия. Позже на свет появились Наталья и Маргарита, которая также стала актрисой, как и Виктория. Семья жила в так называемом «генеральском доме» в Академическом районе Москвы — постсталинском здании, квартиру в котором получил дедушка Виктории, военный. Актриса вспоминает, что дом казался ей очень красивым.

С раннего возраста родители активно поддерживали творческое развитие дочери. Виктория училась в музыкальной школе и играла на скрипке, хотя сама признает, что не испытывала особой любви к этому занятию. Она всерьез увлеклась актерским мастерством в 11 лет, когда поступила в Театр юных москвичей при Дворце пионеров.

Когда внимание родителей стало сосредоточено на младших сестрах, Виктория оказалась предоставлена самой себе. Это, возможно, стало причиной ее бунтарского характера в подростковом возрасте. Актриса признается, что в тот период была довольно непослушной и считает своей удачей, что прошла через этот сложный возраст без серьезных последствий. Она часто убегала из дома, чтобы избежать «нервных глаз» матери.

17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику носа
17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику носа

Путь к успеху

После окончания школы Виктория Толстоганова сомневалась в своих шансах поступить в театральный вуз и даже пробовала поступить в педагогический институт.

Благодаря поддержки от руководителя театрального кружка, она решила попробовать себя в актерстве. Сначала ей не удалось поступить с первой и второй попытки, но с третьего раза, в 20 лет, она была принята в ГИТИС на курс Леонида Хейфеца, хотя также поступила и во ВГИК.

Будучи студенткой, она вошла в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, где работала до середины 2000-х. Ее кино дебют состоялся в 1997 году с короткометражным фильмом «Дневная обязанность», а настоящий прорыв произошел в 2002 году, когда она снялась в пяти фильмах, получив приз за лучший дебют на фестивале «Созвездие» за роль в «Раскаленной субботе».

Виктория Толстоганова (Фото: кадр из фильма «Капкан на судью»)

Секс на экране в 49 лет

После ухода из театра карьера Виктории Толстогановой в кино резко пошла вверх. Она снялась в таких проектах, как «Магнитные бури», «Грозовые ворота», «Королев», «Палач» и «Движение вверх».

Особенно значимой стала ее роль в исторической драме «Палач», где она сыграла лже-Раису Яковлеву, за что получила премию «Золотой орел» в 2016 году. В 2019 году Толстоганова вернулась на сцену, начав сотрудничество с театром «Современник» в спектакле «Папа» вместе с Сергеем Гармашем.

Виктория не боится соглашаться на сложные роли. В 2021 году она снялась в откровенных сценах в сериале «Чиновница» с Максимом Виторганом, что вызвало много обсуждений в интернете. В ответ на критику, утверждающую, что «секс с 49-летней Толстогановой не стоило снимать», актриса в одном из вечерних шоу резко отреагировала: «Что за наглость?!» Она также опровергла слухи, что эту сцену пришлось переснимать по её просьбе.

Фото: iStock/Alessandro Biascioli


Во время учебы в ГИТИСе Виктория Толстоганова познакомилась с актером Андреем Кузичевым, в 1996 году они поженились. Пара прожила вместе 15 лет, у них родились дочь Варвара (2005) и сын Федор (2008).

Несмотря на разные характеры, их отношения начали ухудшаться, когда карьера Виктории пошла в гору. Ей начали приписывать романы с другими мужчинами — Максимом Авериным, Егором Кончаловским и Гошей Куценко. Однако конфликт возник, когда Андрей был против ее участия в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», что привело к ее решению подать на развод.

В 2011 году произошли два значимых события: развод с Кузичевым и рождение сына Ивана от режиссера Алексея Аграновича. Отметим, что официально развод был оформлен только в 2022 году.

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Виктория сейчас

Виктория Толстоганова действительно продолжает оставаться одной из самых востребованных актрис России. Её работа в таких проектах, как «Цикады», «Черное облако» и фильм «Вера», подтверждает её талант и профессионализм. Интересно, что с возрастом она научилась быть более спокойной и мудрой.

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«Ненавижу»: Ида Галич раскрыла, из-за чего постоянно скандалит с будущим мужем
Ида Галич часто скандалит с будущим мужем из-за будильника по утрам
24 марта 2025, 11:56

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Блогер Ида Галич раскрыла, какая привычка будущего супруга выводит ее из себя и является причиной частных скандалов.
«Мой молодой человек ставит огромное количество будильников, и я утром это ненавижу. Каждый раз у нас огромный скандал», — заявила Ида в шоу СТС «Кто тут жулик».

Ранее стало известно, что Ида Галич отложила свадьбу со своим возлюбленным Олегом Ледвичем из-за беременности. Блогер призналась, что не хочет устраивать торжество, будучи не в форме.

При этом она раскрыла, что свадьба пройдет в Москве или Московской области. По словам Галич, российская столица является «гастрономической Меккой» и лучшим городом по уровню сервиса и организации.

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