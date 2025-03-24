Бывшая возлюбленная российского миллиардера Лебедева снялась без штанов

Елена Перминова (Фото: Instagram*/lenaperminova)
Бывшая возлюбленная российского предпринимателя Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась без штанов. Девушка выложила фото в запрещенной соцсети. На снимке Перминова в кружевных розовых трусиках с высокой посадкой и в белом топе.
Кроме того, звезду подиума украшают укороченная шубка, а также ярко-розовые остроносые туфельки с высоким каблуком.
Фото: Instagram*/lenaperminova
Пользователи уже отметились на страничке Перминовой, оставив в комментариях сердечки и восхищения красотой бывшей возлюбленной миллиардера. Один из юзеров отметился надписью Happy Spring (счастливая весна). Остается лишь догадываться, идет ли речь о пожелании или фанат выразил собственную ассоциацию, связанную с фотографией.
Читайте также:
Живущая в Монако Боня раскрыла отношение к русским и украинцам на Западе
Секс на экране в 49 лет, романы с Гошей Куценко, Максимом Авериным и развод: Виктории Толстогановой — 53
«Ненавижу»: Ида Галич раскрыла, из-за чего постоянно скандалит с будущим мужем
*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/lenaperminova
Пользователи уже отметились на страничке Перминовой, оставив в комментариях сердечки и восхищения красотой бывшей возлюбленной миллиардера. Один из юзеров отметился надписью Happy Spring (счастливая весна). Остается лишь догадываться, идет ли речь о пожелании или фанат выразил собственную ассоциацию, связанную с фотографией.
Читайте также:
Живущая в Монако Боня раскрыла отношение к русским и украинцам на Западе
Секс на экране в 49 лет, романы с Гошей Куценко, Максимом Авериным и развод: Виктории Толстогановой — 53
«Ненавижу»: Ида Галич раскрыла, из-за чего постоянно скандалит с будущим мужем
*Запрещен в РФ
Никита Кротов