Ведущая «Женского 100500» не может сниматься из-за неудачной ботокс-процедуры
Ведущая «Женского 100500» не может появляться в кадре после неудачного лечения мигрени ботоксом — у неё опустилось веко и закрыло глаз. Об этом пишет Baza.
Аня Лулу поделилась своей историей: после двух десятилетий мучительных головных болей она решила обратиться в медицинское учреждение. В клинике ей предложили пройти курс ботулинотерапии, стоимость которого составила 50 тысяч рублей. Эта процедура включает инъекции ботулотоксина для расслабления мышц.
Ведущей шоу ввели 200 единиц препарата «Релатокс», но уже через несколько дней она столкнулась с неприятными последствиями: мышцы одного века ослабли, и оно опустилось на глаз, затрудняя зрение. Чтобы хоть как-то восстановить видимость, ей пришлось фиксировать кожу пластырем, прикрепив ее к брови.
В клинике Ане сделали МРТ и назначили курс таблеток, однако за возможные осложнения ответственность брать отказались, предложив провести проверку. Представитель клиники напомнил, что перед началом лечения пациентка подписала документы, в которых были указаны возможные риски. Теперь Лулу опасается, что из-за возможной врачебной ошибки её карьера может оказаться под угрозой: из-за проблем со зрением она может быть не в состоянии продолжать работу.
Читайте также: