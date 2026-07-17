В Москве спасатели вскрыли ванную ради женщины, которая просто отдыхала
Экстренную операцию по спасению женщины из ванной развернули в Москве. «Жертва» не подавала признаков жизни. Об этом пишет SHOT.
Этой ночью жительница Хамовников отправила детей спать и отправилась принять ванну. Около четырёх часов утра кто-то из домочадцев проснулся и начал стучаться в комнату, но слышал только шум воды.
Испугавшись, близкие вызвали спасателей. Сотрудники экстренной службы оперативно приехали, взломали дверь в ванную и обнаружили женщину спящей. Россиянка очнулась и стала собираться на работу.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области мужчина провалился в дупло клена и просидел там больше суток. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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