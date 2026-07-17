17 июля 2026, 15:02

SHOT: В Москве спасатели вскрыли ванную ради женщины, которая просто отдыхала

Фото: iStock/DmyTo

Экстренную операцию по спасению женщины из ванной развернули в Москве. «Жертва» не подавала признаков жизни. Об этом пишет SHOT.