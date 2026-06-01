«Великая Богиня» забирала пенсии и сбережения у пожилых

01 июня 2026, 17:24

Baza: Основательницу религиозной секты задержали в Ленобласти

Фото: istockphoto/blinow61

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали основательницу религиозной организации «Исход» (Exodus), называвшую себя «Великой Богиней» и «Матерью Мира». Речь идет о Валентине Кузнецовой — бывшем кандидате химических наук из Санкт-Петербурга, которая объявила себя супругой Солнечного Логоса Шива.