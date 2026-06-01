«Великая Богиня» забирала пенсии и сбережения у пожилых
В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали основательницу религиозной организации «Исход» (Exodus), называвшую себя «Великой Богиней» и «Матерью Мира». Речь идет о Валентине Кузнецовой — бывшем кандидате химических наук из Санкт-Петербурга, которая объявила себя супругой Солнечного Логоса Шива.
Как сообщает Telegram-канал «База», оперативные мероприятия прошли во Всеволожском районе. По данным источника, жертвами секты преимущественно становились пожилые люди.
Родственники пострадавших жаловались, что у адептов забирали пенсии и сбережения. Каждого участника общины обязывали ежемесячно сдавать около семи тысяч рублей на «общие нужды», а также приобретать лекции лидера за 10-15 тысяч рублей.
Во время обысков в резиденции «богини» силовики обнаружили в отдельном доме более десяти миллионов рублей наличными и драгоценности. Сами последователи проживали в других постройках на участке и фактически использовались в качестве прислуги.
В настоящий момент деятельность секты прекратили. В отношении Кузнецовой составили административный протокол за нарушение законодательства о религиозных объединениях. Следователи также рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.
