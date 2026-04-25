Велогонщик умер после падения на соревнованиях
Колумбийский велогонщик Кристиан Камило Муньос скончался через несколько дней после падения на соревнованиях. Об этом сообщила команда спортсмена Nu Colombia в соцсетях.
Кристиану Муньосу было 30 лет. 18 апреля он получил травму колена, упав во время гонки «Тур дю Жюра» во Франции.
После инцидента Муньоса сначала доставили в медицинский центр, где оказали помощь из-за повреждения колена. Затем его перевезли в клинику Овьедо, где врачи обнаружили инфекцию в правой ноге, требующую специализированного лечения.
Согласно информации от его команды, в последние часы жизни состояние спортсмена ухудшилось. Несмотря на усилия медиков, Кристиан скончался утром в пятницу, 24 апреля.
