Велосипедиста насмерть засосало под поезд в Нижегородской области
В Нижегородской области вихревые потоки воздуха затянули велосипедиста под поезд. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России в своем канале в мессенджере Max.
Трагедия произошла на перегоне между станциями Балахна и Правдинск Горьковской железной дороги. При приближении поезда велосипедиста сбило с ног и засосало под состав. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта. В ведомстве напомнили, что малейшая ошибка на путях может стать фатальной.
Ранее сообщалось, что на Бауманской улице в Москве трамвай наехал на человека и парализовал движение.
Читайте также: