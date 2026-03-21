Велосипедистка из Италии упала с трехметровой высоты во время гонки и попала в больницу
Итальянскую велогонщицу Дебору Сильвестри госпитализировали после женской однодневной гонки Милан — Сан-Ремо. Об этом сообщает ESPN.
Инцидент произошел на одном из спусков, где спортсменка оказалась в массовом завале. Пытаясь избежать столкновения с другими участницами, Сильвестри перелетела через ограждение и, по данным источника, упала с высоты не менее трех метров.
После падения итальянку доставили в больницу. Уточняется, что во время перевозки она находилась в сознании. Информация о характере и степени тяжести ее травм пока не приводится.
