Венгерские истребители подняли в воздух из-за угнанного самолёта, летевшего к АЭС «Пакш»

30 августа 2026, 23:55

В Венгрии истребители подняли в воздух из-за летевшего к АЭС «Пакш» угнанного самолёта

Фото: iStock/Mike-Hon

В Венгрии из-за угнанного легкомоторного самолёта Cessna 172, который взял курс на действующую АЭС, по тревоге подняли истребители. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны страны Ромулуса Русин-Сенди.