Венгерские истребители подняли в воздух из-за угнанного самолёта, летевшего к АЭС «Пакш»
В Венгрии из-за угнанного легкомоторного самолёта Cessna 172, который взял курс на действующую АЭС, по тревоге подняли истребители. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны страны Ромулуса Русин-Сенди.
Правоохранители установили, что мужчина решил опробовать небольшой самолёт, припаркованный в Калоче, и без раздумий направился в сторону атомной электростанции «Пакш». Однако рядом с объектом установлена бесполетная зона — радары венгерских военных немедленно засекли приближающееся воздушное судно.
Нарушитель совершил аварийную посадку на поле с подсолнухами, отделавшись лёгкими травмами. Он попросил помощи у проезжавшего водителя, а затем попытался угнать его машину, чтобы скрыться. Автомобилист оказался сильнее, и угонщика задержали.
АЭС «Пакш» — единственная атомная электростанция в Венгрии, она вырабатывает почти половину всей электроэнергии страны. Станцию построили в 1974 году по советскому проекту, сейчас «Росатом» участвует в её обслуживании и строительстве второй очереди.
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