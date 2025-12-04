Туляка обвинили в жестоком изнасиловании восьмилетней девочки
В Туле суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Информацию об этом публикует новостной портал Myslo.ru.
По версии следствия, чрезвычайное происшествие случилось в 2020 году. Мужчина совершил преступление в одной из квартир города, где изнасиловал восьмилетнюю девочку. В ходе заседания суд проанализировал все собранные доказательства, оценил тяжесть деяния и личность подсудимого. На основании этой оценки приняли решение о мере пресечения. Теперь мужчина проведёт под стражей два месяца.
