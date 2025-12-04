Туляка обвинили в жестоком изнасиловании восьмилетней девочки

04 декабря 2025, 18:55

В Туле суд избрал меру пресечения по делу об изнасиловании 8-летней девочки

Фото: Istock/Zolnierek

В Туле суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Информацию об этом публикует новостной портал Myslo.ru.