​Верховный суд вернул без рассмотрения жалобу на приговор маньяку из Златоуста

Фото: iStock/redstallion
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Николая Мозглякова, осужденного на пожизненный срок за убийство двух школьниц в Златоусте Челябинской области.
Жалоба была возвращена заявителю на основании статьи 401.17 УПК РФ, которая запрещает повторное внесение кассационных жалоб, если они уже были рассмотрены или отклонены.
Из материалов суда, которые оказались в распоряжении РИА Новости, следует, что Мозгляков подавал кассационные жалобы пять раз в течение года.
Мозгляков был приговорен Челябинским областным судом в 2008 году к пожизненному заключению. Тела двух семиклассниц с признаками удушения и множественными колото-резаными ранениями были найдены 2 апреля 2008 года в лесу у кладбища Златоуста.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.
Ему вменяли несколько преступлений, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет, а также убийство с целью сокрытия других преступлений.
Читайте также:
Крокодил растерзал женщину и утащил в реку на глазах у коллеги
Суд РФ оставил приговор экс-дипломата США за контрабанду наркотиков без изменений
Учительница из христианской школы совратила 16-летнюю школьницу
Из материалов суда, которые оказались в распоряжении РИА Новости, следует, что Мозгляков подавал кассационные жалобы пять раз в течение года.
Мозгляков был приговорен Челябинским областным судом в 2008 году к пожизненному заключению. Тела двух семиклассниц с признаками удушения и множественными колото-резаными ранениями были найдены 2 апреля 2008 года в лесу у кладбища Златоуста.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.
Ему вменяли несколько преступлений, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет, а также убийство с целью сокрытия других преступлений.
Читайте также:
Крокодил растерзал женщину и утащил в реку на глазах у коллеги
Суд РФ оставил приговор экс-дипломата США за контрабанду наркотиков без изменений
Учительница из христианской школы совратила 16-летнюю школьницу
Мария Моисеева