«Верните достоинство!»: Известный бар разыскивает украденный пенис моржа
Из американского бара-ресторана Donkey's Place в Камдене (штат Нью-Джерси) пропал необычный артефакт. Как сообщает nj.com, неизвестный похитил бакулюм — кость пениса моржа, которая много лет висела за барной стойкой и была одной из достопримечательностей заведения.
По словам бармена, группа из трёх мужчин попросила показать им этот старинный экспонат. После этого один из посетителей покинул помещение, взяв кость с собой. В TikTok появилось видео, где сотрудник бара обращается к похитителю с просьбой вернуть артефакт.
Там же он демонстрирует фотографию предполагаемого вора. Владельцы заведения не планируют подавать заявление в полицию — их цель лишь вернуть украденный предмет, которому уже несколько десятилетий.
Следует отметить, что бакулюм — это кость, которая формируется в соединительной ткани полового члена у некоторых млекопитающих. Самый большой размер этот орган достигает у моржей — его длина может доходить до 75 сантиметров.
