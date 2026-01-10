«Верните достоинство!»: Известный бар разыскивает украденный пенис моржа

10 января 2026, 18:51

В США неизвестный украл из бара кость из пениса моржа

Фото: Istock/ThamKC

Из американского бара-ресторана Donkey's Place в Камдене (штат Нью-Джерси) пропал необычный артефакт. Как сообщает nj.com, неизвестный похитил бакулюм — кость пениса моржа, которая много лет висела за барной стойкой и была одной из достопримечательностей заведения.