Вернувшийся с СВО из-за тяжелых ранений россиянин устал от лечения и ушел домой

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В Советске Калининградской области участник специальной военной операции устал от того, что после ранения врачи отправляют его из одной больницы в другую. Мужчина отказался от лечения и ушёл домой. Об этом пишет телеграм-канал Amber Mash.
По данным издания, мужчина в феврале 2023 года был ранен в ногу и лицо. В центральной больнице Луганска убрали раздробленную челюсть, поставили временную пластину и исправили носовую перегородку. В Анапе ему достали пулю из ноги, которая начала гноиться. В Москве врачи обрезали кость и вставили туда штифт. В августе бойца отправили лечить в Советск.
В родном городе у военного начали трудности. Сначала его отправили в областную больницу, а там его перенаправили обратно. Там утверждают, что в медучреждениях нехватка квалифицированных хирургов. Сейчас у военнослужащего шатается челюсть, из-за чего не может нормально питаться. С ногой — ещё хуже: на штифте не держится, сочится гноем. Обезболивающие препараты мужчине не дают, он покупать их за свой счет.
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Алина Юрчак