«Может покончить с собой»: Женщина зарубила топором дочь, желая отомстить мужу

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Женщина, зарубившая собственную трехлетнюю дочь топором в Красноярском крае, желала отомстить мужу. Об этом издательству NEWS.ru рассказала ее соседка.
По ее словам, в семье конфликты происходили постоянно.
Соседка высказала опасения, что после случившейся трагедии мужчина может покончить с собой.
Согласно сообщениям пресс-службы Следственного комитета региона, нападению подверглась и старшая дочь. Женщина нанесла ей удар ножом, но врачам удалось спасти девочку.
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«Мать детей очень любит выпить, нигде не работает, живет на пособия. В тот день тоже выпила, начала орать, что он ей изменяет на работе. Я, конечно, не знаю, кто кому изменял там, но думаю, что точно не он ей. Детей он очень любит. Она знала и решила ему так отомстить, видимо», — рассказала женщина.
Соседка высказала опасения, что после случившейся трагедии мужчина может покончить с собой.
Согласно сообщениям пресс-службы Следственного комитета региона, нападению подверглась и старшая дочь. Женщина нанесла ей удар ножом, но врачам удалось спасти девочку.
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