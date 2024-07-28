Военкор и автор Telegram-канала Grey Zone погиб при засаде в Мали

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Военный корреспондент и автор Telegram-канала «Grey Zone» погиб в результате нападения боевиков-туарегов в Мали, сообщил политический консультант и советник Игорь Дмитриев в своем Telegram-канале.
По его словам, туареги устроили засаду на вооруженные силы на севере Мали. В результате нападения, помимо военного корреспондента, погибли несколько бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащие малийской армии.
Он подчеркнул, что в сети начали распространяться видео с убитыми и ранеными солдатами, некоторые из которых имеют европейскую внешность.
Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля. ЧВК «Вагнер» и малийские войска действовали в пустыне на севере страны, где расположены позиции кочевников-туарегов, которые претендуют на создание собственного государства Азавад на территории Мали, Нигера, Алжира, Ливии и Буркина-Фасо.
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Он подчеркнул, что в сети начали распространяться видео с убитыми и ранеными солдатами, некоторые из которых имеют европейскую внешность.
Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля. ЧВК «Вагнер» и малийские войска действовали в пустыне на севере страны, где расположены позиции кочевников-туарегов, которые претендуют на создание собственного государства Азавад на территории Мали, Нигера, Алжира, Ливии и Буркина-Фасо.
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Александр Климов