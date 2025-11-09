Вертолёт с врачами потерпел крушение в США
В американском штате Теннесси потерпел крушение медицинский вертолет Vanderbilt LifeFlight, на борту которого находились три члена экипажа. Об этом сообщила медицинская служба при университете Вандербильта в своих соцсетях.
Вертолёт LifeFlight попал в аварию в воскресенье днём.
По предварительным данным, один из членов экипажа погиб, ещё двое получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии. Пострадавших доставили в университетскую больницу Вандербильта, где за их жизнь борются врачи.
Отмечается, что на момент аварии на борту не было пациентов.
По информации Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), катастрофа произошла недалеко от города Лебанон. На месте работают следователи, которые выясняют причины инцидента.
