Вертолёт с врачами потерпел крушение в США

09 ноября 2025, 20:33

Медицинский вертолёт разбился в США, один человек погиб, двое ранены

Фото: iStock/dgphotography

В американском штате Теннесси потерпел крушение медицинский вертолет Vanderbilt LifeFlight, на борту которого находились три члена экипажа. Об этом сообщила медицинская служба при университете Вандербильта в своих соцсетях.