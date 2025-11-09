Семья погибшего бизнесмена Долгих ищет его собаку, которая была в авто в момент ДТП
Родные криптобизнесмена Алексея Долгих, погибшего в страшной аварии в Москве, разыскивают его собаку – чихуахуа по кличке Марсель. По словам близких, пёс находился в машине во время столкновения, однако на месте трагедии его не обнаружили.
Как сообщили знакомые семьи в беседе с Telegram-каналом SHOT, родственники надеются, что Марсель выжил, испугался и убежал с места происшествия. Для них это «последняя память о сыне», и сейчас они просят всех, кто мог видеть маленького чёрно-белого пса, откликнуться.
Lamborghini Urus с Долгих и его друзьями разбился около 1:30 ночи в районе Молжаниново – на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. Автомобиль, двигавшийся на скорости около 100 км/ч, врезался в отбойник и буквально смялся от удара. Обломки вылетели с моста с высоты около восьми метров. После столкновения машина загорелась.
