Семья погибшего бизнесмена Долгих ищет его собаку, которая была в авто в момент ДТП

09 ноября 2025, 20:07

Семья погибшего криптобизнесмена Долгих ищет находившегося в его авто чихуахуа

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Родные криптобизнесмена Алексея Долгих, погибшего в страшной аварии в Москве, разыскивают его собаку – чихуахуа по кличке Марсель. По словам близких, пёс находился в машине во время столкновения, однако на месте трагедии его не обнаружили.