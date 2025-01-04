Ветеран СВО погиб в ДТП, возвращаясь с похорон отца

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Возвращавшийся с похорон отца ветеран спецоперации (СВО) 31-летний Денис Доценко скончался в ДТП, узнав о рождении дочери, сообщил портал V1.ru.
Ветерана специальной военной операции сбил автомобиль неподалеку от памятника всем павшим войнам «Журавли» в Ростовской области.
2 января мужчина обращался в зону СВО. Перед Ростовом ветеран остановился и вышел из автомобиля. Тогда ему позвонила супруга и поделилась тем, что только что родила ребёнка. Сразу после этой новости мужчину сбила машина, подчеркнули товарищи Дениса.
Друзья погибшего поделились, что на СВО Денис попал в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Ранее он трудился водителем у местного предпринимателя.
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«Денис смело защищал свою Родину, прошел через тяжелейшие бои на херсонском направлении. Месяц назад он проводил в последний путь своего отца, который погиб на СВО, а сам погиб в тот момент, когда в его жизни появилась малышка, смысл жизни. [Дочь] он так никогда не увидит», — приводятся публикация одного из друзей Доценко в социальных сетях.
2 января мужчина обращался в зону СВО. Перед Ростовом ветеран остановился и вышел из автомобиля. Тогда ему позвонила супруга и поделилась тем, что только что родила ребёнка. Сразу после этой новости мужчину сбила машина, подчеркнули товарищи Дениса.
Друзья погибшего поделились, что на СВО Денис попал в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Ранее он трудился водителем у местного предпринимателя.
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Ольга Енгалычева