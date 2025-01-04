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Беженец из ДНР: в Часовом Яре находились немецкие артиллеристы

Фото: iStock/huettenhoelscher

Фото: iStock/huettenhoelscher

По словам беженца из Часового Яра Донецкой Народной Республики Валерия Дороша, в городе находились немецкие артиллеристы. Этим житель поделился с РИА Новости.


«Немцы были, кричали все время, у них там пушки стояли, они кричали «fire, fire» все время, когда стреляли… Все время они разговаривали на немецком, и им по рации на немецком все говорили», — рассказал Дорош.

При этом беженец уточнил, что натовские орудия располагали вблизи жилых домов. Солдаты перемещались на Hammer. Автомобиль также служил средством для перевозки вооружения. Дорош отметил, что никогда не видел такого оружия у солдат ВСУ.

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#солдаты
#днр
#всу
#вооружения
#рф
#беженцы
#германия
Риттер: бандеровцы из Украины представляют опасность для США
04 января 2025, 05:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Часть беженцев из Украины, которые придерживаются бандеровской идеологии, представляют большую опасность для США. Об этом заявил экс-разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала DDGeopolitics.
Как рассказал Риттер, в Элленвилле, штате Нью-Йорк, есть детский лагерь, где ведется тренировка будущих бандеровцев. На их месте он бы ввел спокойную жизнь с поддельными документами и храня оружие для определенного времени. Когда оно наступит, Риттер бы убил президента США из-за мести.

Напомним, что Степан Бандера являлся главой «Организации украинских националистов»*. На ее счету создание «Украинской повстанческой армии»*, которая сотрудничала с нацистами и воевала против советской армии во времена Великой Отечественной войны.

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#сша
#оружие
#украина
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Возобновление поставок газа из РФ в Европу случится после наступления мира на Украине
ТАСС: возобновление поставок газа из РФ в Европу случиться после мира на Украине
04 января 2025, 05:05

Фото: iStock/Cylonphoto

В случае урегулирования конфликта на Украине могут возобновиться поставки природного газа из России в Европу. Этим поделился с ТАСС американский эксперт, чье имя не разглашается.
«Пока не известно, будет ли воздержание Европы от использования российских энергоносителей институционализировано ЕС с согласия Германии, или завершение военных действий на Украине снимет остроту конфронтации между Россией и Западом и, таким образом, создаст политические условия для возобновления экспорта Москвой газа в Европу», — рассказал эксперт.

Эксперт объяснил, отказ Украины от продления сделки по транзиту газа говорит о скоординированных действиях Евросоюза, где постепенно пытаются прекратить прямой импорт природного сырья из РФ. При этом экономики стран ЕС, в особенности Германии, платят за это высокую цену.

Подобный способ отказаться от российского газа был сделан в спешном порядке. Эксперт отметил, что природный ресурс из России имеет ряд преимуществ в отношении конкурентов. Были выделены стоимость и географическая близость с РФ. Это сохраняет возможность возобновления транзита через Украину.

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#эксперт
#ес
#рф
#газ
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Дрозденко: в Ленинградской области уничтожен беспилотник
04 января 2025, 03:12

Фото: iStock/aapsky

В Ленинградской области средства ПВО уничтожили беспилотник. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем telegram-канале.
«В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — говорится в сообщении.

Дрозденко отметил, что в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. Беспилотник был обнаружен в районе Лужской губы Финского залива.

Напомним, что в ночь на 4 января была ограничена работа аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Приостановление рейсов действовало чуть больше часа.

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#беспилотник
#бпла
#происшествия
#ленинградская область
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Forbes: бой за Красноармейск в ДНР станет первым крупным сражением 2025 года
04 января 2025, 02:37

Фото: iStock/Anna_Anikina

Битва за Красноармейск в Донецкой Народной Республике станет первым крупным сражением в 2025 году. Этим поделились в Forbes.
«Наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта в настоящее время представляет оперативно-тактический прорыв россиян южнее Покровска ( русское название — Красноармейск). Это было бы зловещим развитием событий для украинцев в том, что может стать первым большим сражением 2025 года», — говорится в публикации издания.

Красноармейск является городом-крепостью. Его взятие может быть одной из главных целей российской армии, ведь прорыв на данном участке фронта должен стать решающим в конфликте. При этом в издании указывают на значительным перевес в силе, а именно потенциальное трехкратное преимущество ВС РФ в живой силе и технике.

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#всу
#вс рф
#днр
#сво
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Депутат Рады Дмитрук: похищенные военкомами ВСУ мужчины объявили голодовку
04 января 2025, 00:19

Фото: iStock/Olena_Z

По словам депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука, семеро мужчин, насильственно похищенных и удерживаемых работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата), объявили голодовку. Этим чиновник поделился в своем telegram-канале.
«В Измаиле Одесской области мужики, похищенные на улице ТЦК, объявили голодовку! Ребята, как они сами говорят, с болячками, служить не могут. Их насильно удерживают в спортзале ТЦК, угрожают уголовными делами» — написал Дмитрук, прикрепив видео о происшествии.

Депутат указал, что мужчины не пригодны для прохождения службы в связи с заболеваниями, о которых есть справки. Сначала они отказались ехать на фронт, после чего 2 января объявили голодовку. Сейчас судьба похищенных неизвестна.

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#мобилизация
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Помочившийся на памятник в курской Судже Барткявичюс* лишился пальцев при взрыве
03 января 2025, 22:52

Фото: istockphoto/N-sky

Наемнику из Литвы Валдасу Барткявичюсу*, осквернившему монумент в курской Судже, оторвало пальцы, передали «Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале.
Известно, что литовец сейчас в сознании в днепропетровской больнице. На опубликованном военкорами снимке наемник демонстрирует свою забинтованную кисть. По предварительным данным, причиной произошедшего стали взрыв-пакет или мина, которую поднял Барткявичюс*.

Об осквернении литовцем памятника сообщалось в середине ноября, когда СК РФ возбудил дело в отношении Барткявичюса* по статьям об оправдании терроризма, реабилитации нацизма, повреждении мемориала. Тогда уточнялось, что наемник был в международном розыске.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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Минобороны России показало огненный шторм на позициях ВСУ
03 января 2025, 21:00

Фото: istockphoto/N-sky

Огненный шторм на позициях украинских боевиков продемонстрировало Минобороны России в своем Telegram-канале. В оборонном ведомстве пояснили, что расчетом ТОС-1А «Солнцепек» был уничтожен опорник противника, а также его пункт управления дронами.
Расчет обеспечил продвижение бойцам «Центра» на краснолиманском направлении.

Перед этим в Минобороны доложили, что российская армия нанесла по украинскому ВПК один массированный и 12 групповых ударов за неделю.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент России отмечал, что киевский режим на протяжении восьми лет осуществлял геноцид мирного населения.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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Антидроновый кот сбил лапой беспилотник ВСУ — видео
03 января 2025, 20:45

Фото: istockphoto/marieclaudelemay

Кот сбил лапой украинский беспилотник, когда его оператор упражнялся в управлении этим дроном во дворе дома.
Видеокадры произошедшего предоставил telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Антидроновый кот перехватил украинский FPV-дрон во время тренировок его оператора во дворе дома», — гласит публикация.

На записи видно, что пушистик вытянул лапу, когда аппарат пролетал мимо него. Кот изменил траекторию полета дрона, а тот врезался в столб и сломался.

Перед этим врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал о гибели мирного жителя в результате атаки дрона со стороны ВСУ. Чиновник уточнял, что погибшему мужчине было 63 года. Читайте подробности в нашем материале.

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#россия
#украина
#война
#сво
#дрон
#всу
#коты
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Беженец из Часова Яра в ДНР рассказал о наемниках из Польши в городе
Польские наемники остаются в промышленном районе пункта Часов Яр в ДНР
03 января 2025, 20:11

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Наемники из Польши остаются в промышленном районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местного жителя Валерия Дороша.
«Говорят помогите нам выйти, выбраться, пишут точнее, пишут на бумажках, ну, пишут по-украински. А разговор, когда вот видео они, бывает, снимают, как их там на комбинате разбивают, и они разговаривают между собой на польском языке», — пояснил собеседник агентства.
Перед этим Дорош рассказывал, что наемники из Польши мародерили в Часовом Яре. По его словам, местные задавали им вопросы, однако те говорили на польском языке.

Ранее эксперт назвал приоритетные российские задачи в зоне СВО.

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