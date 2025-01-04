Фото: iStock/huettenhoelscher
По словам беженца из Часового Яра Донецкой Народной Республики Валерия Дороша, в городе находились немецкие артиллеристы. Этим житель поделился с РИА Новости.
«Немцы были, кричали все время, у них там пушки стояли, они кричали «fire, fire» все время, когда стреляли… Все время они разговаривали на немецком, и им по рации на немецком все говорили», — рассказал Дорош.
При этом беженец уточнил, что натовские орудия располагали вблизи жилых домов. Солдаты перемещались на Hammer. Автомобиль также служил средством для перевозки вооружения. Дорош отметил, что никогда не видел такого оружия у солдат ВСУ.
Читайте также:
Риттер: бандеровцы из Украины представляют опасность для США
Возобновление поставок газа из РФ в Европу случится после наступления мира на Украине
Forbes: бой за Красноармейск в ДНР станет первым крупным сражением 2025 года
Иван Мусатов