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Боец СВО из Якутии рассказал, почему не смог смотреть видео своей схватки с украинцем

Боец из Якутии объяснил, почему не стал смотреть ролик своей схватки с украинцем
Фото: iStock/fortton

Фото: iStock/fortton

Боец СВО из Якутии Андрей Григорьев, победивший украинского военного в рукопашной схватке, признался, что не смотрел распространившиеся в интернете кадры этого боя, поскольку не хочет вспоминать о нём.
В беседе с RT он рассказал, что родственники хотели показать ему ролик во время его отпуска после ранения. Однако он не смог посмотреть это видео.

Григорьев подчеркнул, что ему пока очень тяжело мысленно вернуться в этот момент, вспоминать его и смотреть, как он выглядел со стороны. По его словам, вернувшись домой, он почти забыл о произошедшем.



Также военный сообщил, что во время рукопашной схватки и он, и его украинский оппонент понимали, что в результате боя живым останется кто-то один.

После того как Григорьев одолел украинского бойца, он ликвидировал ещё двух солдат ВСУ.

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«Он заикается»: в США уличили Зеленского в желании сказать правду об окончании СВО
Офицер Дэвис: Зеленский интуитивно хочет сказать правду об окончании СВО
04 января 2025, 12:38

Владимир Зеленский интуитивно пытается сказать правду о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своём YouTube-канале.
Так он высказался о заявлении украинского лидера, который после вопроса о том, как завершится СВО, растерялся и сказал, что не знает, поскольку на данный момент эта проблема не стоит у него на повестке дня.

Офицер заявил, что это был один из немногих моментов, когда правда вышла наружу. По его словам, Зеленский всегда осторожен в своих заявлениях, старается сохранять оптимистичность, однако когда дело доходит до способов завершения конфликта, он начинается запинаться, заикаться и порой обрывается на полуслове.

Дэвис убеждён, что такое поведение Зеленского объясняется тем, что на интуитивном уровне он не желает лгать, в частности, говоря об обещаниях вернуть Украину к границам 1991 года. Однако он не готов публично говорить правду и признавать территориальные потери.

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ВС РФ освободили населённый пункт Надия в ЛНР
04 января 2025, 12:10

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешных наступательных действий бойцов подразделения группировки войск «Запад».

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что военные из «Западной» группировки нанесли огневое поражение подразделениям сразу пяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово и Зелёный Гай в Харьковской области, Торское в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, они отразили одну контратаку украинских войск.

Всего в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили порядка 590 солдат убитыми и ранеными.

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Гладков: За сутки ВСУ более 100 раз атаковали Белгородскую область
04 января 2025, 12:02

Фото: istockphoto/N-sky

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки более 100 раз атаковали Белгородскую область. Украинские военные обстреливали населённые пункты на территории региона, а также наносили удары с использованием беспилотников.
Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он уточнил, что атакам украинских военных подверглись 32 населённых пункта в 11 муниципалитетах области. По региону было выпущено 73 снаряда. Кроме того, зафиксировано 30 атак с использованием беспилотников.

За сутки в Белгородской области повреждены один многоквартирный дом, десять домовладений в частном секторе, пять автомобилей, один социальный объект и два промышленных предприятия. Ранения получили два мирных жителя. Один — в Шебекино, второй — в селе Прелестное Прохоровского района области.

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#белгородская область
#беспилотник
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Четыре украинских беспилотника сбили в Ленинградской области
Дрозденко: ПВО сбила четыре украинских дрона в Ленинградской области
04 января 2025, 11:43

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Четыре украинских беспилотника сбиты за сутки в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ночь и утро 4 января стали рекордными по числу сбитых беспилотников. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым оружием над территорией Ленобласти было уничтожено четыре дрона.

Отмечается, что первый дрон сбили в районе Лужской губы в Финском заливе около 02:40 ночи, второй – в том же районе примерно в 09:40 утра (он двигался через Псковскую область), а третий – также в Лужском районе. В результате ликвидации дронов никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Обломки третьего беспилотника упали в лесном массиве, где в настоящее время работают оперативные службы.

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#минобороны
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ВС РФ усилили давление на трассу Красноармейск – Константиновка
04 января 2025, 11:26

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска усилили огневое воздействие на трассу Красноармейск (украинское название – Покровск) – Константиновка в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что трасса, ведущая из Красноармейска в Константиновку, находится в настоящее время под плотным огнём. Успехи ВС РФ на линии фронта, в частности, в районе населённого пункта Воздвиженка, способствуют усилению давления на эту дорогу.

Силовые структуры сообщили агентству, что до полного перерезания этой трассы на некоторых участках остаётся чуть более двух километров.

Ранее издание Forbes назвало боевые действия за Красноармейск в ДНР первым крупным сражением в 2025 году.

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Немцы-артиллеристы замечены в Часовом Яре в ДНР
Беженец из ДНР Дорош: в Часовом Яре замечены немцы-артиллеристы
04 января 2025, 11:14

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Часов Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР) были замечены немецкие артиллеристы. Об этом рассказал беженец Валерий Дорош из города в беседе с РИА Новости.
По его словам, эти артиллеристы в основном разговаривали на немецком языке, а во время стрельбы из пушек постоянно кричали «Fire, fire».

Также он уточнил, что по рации им отвечали тоже на немецком языке.

Беженец подчеркнул, что немецкие артиллеристы использовали пушки, калибр которых он определить не смог, однако они были точно не украинского производства. Мужчина уверяет, что видел различное вооружение, однако такие орудия встретились ему впервые.

Ранее Дорош также рассказывал о польских наёмниках, находящихся в промышленном районе Часова Яра.

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ПВО сбила третий за сутки беспилотник в Ленинградской области
Дрозденко: в Ленобласти сбили третий за сутки украинский беспилотник
04 января 2025, 11:03

Фото: iStock/rancho_runner

Третий за сутки беспилотник сбили в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен третий украинский дрон в районе Лужской губы в Финском заливе. Обломки дрона упали в лесном массиве. На месте их падения работают оперативные службы.

Дрозденко подчеркнул, что средства ПВО продолжают мониторинг воздушного пространства.

Ранее в этот день губернатор дважды сообщал о ликвидации беспилотников. Первый дрон был сбит над Финским заливом, а второй – в Лужском районе – он направлялся через Псковскую область.

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#россия
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Аналитики рассказали о работе Белоусова над кардинальным изменением Армии России
«Взгляд»: глава Минобороны Белоусов меняет российскую военную машину
04 января 2025, 10:15

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны России Андрей Белоусов, назначенный на должность в мае 2024 года, в рекордные сроки меняет российскую военную машину. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Выдвижение кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны, помимо прочего, связано с необходимостью обеспечить ведомство грамотным экономическим руководством. Формат боевых действий в зоне СВО меняется, поэтому есть потребность в устойчивом имущественном снабжении базы логистического обеспечения, сообщил изданию аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин.

Также отмечается, что после прихода Белоусова в оборонное ведомство там произошли важные кадровые перестановки. Они позволили изменить подход Минобороны по ряду аспектов. В частности, появилась возможность активнее взаимодействовать с так называемым «народным ВПК» (военно-промышленный комплекс).

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Второй за сутки беспилотник сбили в Ленинградской области
Дрозденко: второй украинский беспилотник сбили в районе Лужской губы
04 января 2025, 10:10

Фото: iStock/aapsky

В районе Лужской губы Финского залива сбили второй за сутки беспилотник. Он двигался через Псковскую область, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны в Ленобласти сбит второй дрон. В результате работы системы по ликвидации объекта разрушений не обнаружено, пострадавших нет.

Также губернатор поблагодарил военных за чёткую и слаженную работу в борьбе с БПЛА.

Ранее в этот день Дрозденко также сообщал об уничтожении украинского беспилотника в районе Лужской губы в Финском заливе.

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