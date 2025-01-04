Боец СВО из Якутии рассказал, почему не смог смотреть видео своей схватки с украинцем

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Боец СВО из Якутии Андрей Григорьев, победивший украинского военного в рукопашной схватке, признался, что не смотрел распространившиеся в интернете кадры этого боя, поскольку не хочет вспоминать о нём.
В беседе с RT он рассказал, что родственники хотели показать ему ролик во время его отпуска после ранения. Однако он не смог посмотреть это видео.
Григорьев подчеркнул, что ему пока очень тяжело мысленно вернуться в этот момент, вспоминать его и смотреть, как он выглядел со стороны. По его словам, вернувшись домой, он почти забыл о произошедшем.
Также военный сообщил, что во время рукопашной схватки и он, и его украинский оппонент понимали, что в результате боя живым останется кто-то один.
После того как Григорьев одолел украинского бойца, он ликвидировал ещё двух солдат ВСУ.
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Григорьев подчеркнул, что ему пока очень тяжело мысленно вернуться в этот момент, вспоминать его и смотреть, как он выглядел со стороны. По его словам, вернувшись домой, он почти забыл о произошедшем.
Также военный сообщил, что во время рукопашной схватки и он, и его украинский оппонент понимали, что в результате боя живым останется кто-то один.
После того как Григорьев одолел украинского бойца, он ликвидировал ещё двух солдат ВСУ.
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Анастасия Чинкова