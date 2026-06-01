В Звенигороде пожар охватил кровлю многоэтажного жилого дома
В Звенигороде начался пожар на кровле многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС.
Возгорание произошло на Почтовой улице. Пламя быстро распространилось по поверхности крыши и охватило 300 квадратных метров кровли. Сотрудники Мособлпожспаса уточнили, что инцидент случился во время ремонтных работ.
Экстренные службы эвакуировали людей из здания. На месте происшествия работают пожарные расчёты и бригады скорой помощи. Специалисты уточняют информацию о возможных пострадавших. Точные причины возгорания устанавливают дознаватели.
Ранее сообщалось о серьёзном возгорании в свердловской деревне. В результате пожара в частном жилом доме погибли два человека.
Читайте также: