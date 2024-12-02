В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в подвал нежилого здания

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Бездомную собаку, которая провалилась через приямок в подвал нежилого здания в городском округе Балашиха и не смогла самостоятельно выбраться, освободили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
С просьбой о помощи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители, которые услышали вой хвостатой пленницы.
Оказавшись на свободе, собака сразу убежала по своим делам.
Ранее сообщалось, что житель Ленинградской области скончался от ран, которые нанёс ему его домашний кот.
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«Спасатели прибыли по указанному в вызове адресу, убедились, что собака неагрессивная, спустились в подвал здания, подняли собаку к технологическому отверстию и подталкивали снизу, пока дворняжка не выбралась наружу», — говорится в сообщении.
Оказавшись на свободе, собака сразу убежала по своим делам.
Ранее сообщалось, что житель Ленинградской области скончался от ран, которые нанёс ему его домашний кот.
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Лев Каштанов