Бесценная женщина: Вьетнамка пыталась ввезти в РФ часы на 13 миллионов рублей в себе

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Вьетнамка из Дубая пыталась ввезти в РФ люксовые часы на 13 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Сообщается, что 52-летняя женщина не могла пройти рамку метеллодетектора. На ней не осталось ни чего металлического, но она все равно звенела. Женщину досмотрели и выяснили, что у нее внутри дорогие часы — Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak из сплава золота 750 пробы с бриллиантами. Ей грозит 5 лет за контрабанду и большой штраф.
Ранее в аэропорту Внуково турист из Дубая пытался ввезти незадекларированные часы за 19 миллионов рублей. Согласно экспертизе, часы выполнены из сплава золота 750-й пробы, а лицевое стекло – из сапфира. Таможенная пошлина при ввозе таких часов составила бы 5,5 миллиона рублей.
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