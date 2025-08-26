В Ингушетии ребёнок застрелил подростка из винтовки
Следственное управление СКР по Республике Ингушетия организовало процессуальную проверку после инцидента, повлекшего гибель 15-летнего подростка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Происшествие произошло 26 августа в частном доме на улице Галаева в городе Малгобеке. Сообщается, что в ходе игры 12-летний школьник неосторожно обращался с пневматической винтовкой, что привело к случайному выстрелу. Пуля попала в грудь находившегося рядом 15-летнего юноши. Полученное ранение оказалось смертельным.
В настоящее время на месте работают следователи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По завершении доследственной проверки по факту причинения смерти по неосторожности будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним об инциденте в селе Краснодарского края, где подросток застрелил приемную мать из-за яблока и домашних яиц.
Читайте также: