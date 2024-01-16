Патологоанатом Буланов рассказал, как электронные сигареты влияют на легкие

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Электронные сигареты, или вейпинг, считаются безопасной альтернативой курения, но это не так.
Врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов поделился с «Лентой.ру», как страдают легкие вейперов, и почему «парение» почти также опасно, как и сигареты.
По словам патологоанатома, во многих случаях для вейпинга используют смеси на основе глицерина и пропиленгликоля, туда добавляются ароматизаторы и опционально никотин.
Смесь попадает на раскаленную спираль, жидкость начинает испаряться и превращаться в аэрозоль, а потом вдыхается в легкие. Независимо от веществ и деталей конструкции вейпа, которые использует производитель, любое «парение» серьезно сказывается на здоровье за счет принципа работы таких устройств.
У вейпов частицы меньше, и проникают они намного глубже, нанося вред на уровне терминальных бронхиол и альвеол: именно там осуществляется газообмен. Также при «парении» нет защитного кашлевого рефлекса, который характерен для курильщиков.
Вещества в аэрозоле, вдыхаемое вейпером, чужеродны для организма. Они попадают в альвеолы и повреждают их эпителий. Организм в качестве реакции на это направляет фибробласты, клеток соединительной ткани, способные «залатать» повреждения, но они не способны выполнять функцию тех клеток, на смену которым пришли.
При фиброзе газообмен в легких постепенно ухудшается. Человеку труднее дышать. А соединительная ткань замещает ткань легкого. Этот процесс получил название пневмофиброз, и он является необратимым.
Доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова заявила, что обычные запреты не помогут убедить подростка бросить курить вейп.
В этом деле ребёнка заставит задуматься то, какие варианты выделиться у него есть кроме курения.Специалист пояснила, что чаще всего мотиватором курить вейп для подростка является желание выделиться, подражать кумирам, а также противопоставить себя взрослым. Именно поэтому обычне уговоры, запреты и беседы о вреде курительных смесей не убедят.
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По словам патологоанатома, во многих случаях для вейпинга используют смеси на основе глицерина и пропиленгликоля, туда добавляются ароматизаторы и опционально никотин.
«Наши органы дыхания имеют защитную систему, которая называется «мукоцилиарный клиренс». Принцип работы простой: клетки респираторного тракта постоянно вырабатывают слизь, на которой и оседают вредные вещества. Затем слизь выводится из организма вместе с патогенами, в которые в том числе входят продукты табакокурения», —говорит Дмитрий Буланов.Но мукоцилиарный клиренс не защищает курильщика от последствий вейпинга. Частицы, образующиеся при курении табака, относительно крупные, и последствия обычно настигают трахею и главные бронхи.
У вейпов частицы меньше, и проникают они намного глубже, нанося вред на уровне терминальных бронхиол и альвеол: именно там осуществляется газообмен. Также при «парении» нет защитного кашлевого рефлекса, который характерен для курильщиков.
Вещества в аэрозоле, вдыхаемое вейпером, чужеродны для организма. Они попадают в альвеолы и повреждают их эпителий. Организм в качестве реакции на это направляет фибробласты, клеток соединительной ткани, способные «залатать» повреждения, но они не способны выполнять функцию тех клеток, на смену которым пришли.
При фиброзе газообмен в легких постепенно ухудшается. Человеку труднее дышать. А соединительная ткань замещает ткань легкого. Этот процесс получил название пневмофиброз, и он является необратимым.
«Прогрессирующий превмофиброз можно приостановить с помощью стероидных гормонов, которые подавляют аутоиммунные реакции в организме. Тем не менее, полностью процесс не останавливается, а обратно заменить фиброзную ткань легочной невозможно», — предупреждает Дмитрий Буланов.В результате вейпинга одышка может стать постоянным спутником.
Доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова заявила, что обычные запреты не помогут убедить подростка бросить курить вейп.
В этом деле ребёнка заставит задуматься то, какие варианты выделиться у него есть кроме курения.Специалист пояснила, что чаще всего мотиватором курить вейп для подростка является желание выделиться, подражать кумирам, а также противопоставить себя взрослым. Именно поэтому обычне уговоры, запреты и беседы о вреде курительных смесей не убедят.
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Психолог Усанова: Обычные запреты не убедят подростка бросить курить вейп
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Мария Фирсова