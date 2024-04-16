Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Вычислен админ скандального Telegram-канала, призывавший истреблять украинцев

Вычислен админ скандального Telegram-канала, призывавший истреблять украинцев

Силовики вычислили призывавшего убивать украинцев админа канала «Утро Дагестана»
16 апреля 2024, 11:18
Фото: iStock/PUGUN SJ

Фото: iStock/PUGUN SJ

Российские силовики вычислили одного из администраторов скандального Telegram-канала «Утро Дагестана». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что админом оказался 36-летний житель Махачкалы Магомед. Он выдавал себя за бойца СВО и рассказывал, как постоянно пытает пленных украинских военных. Также он призывал истреблять и отдавать в рабство женщин, детей и пожилых людей из Украины.

По оценке экспертов, все эти посты направлены на возбуждение ненависти и вражды и унижают человеческое достоинство по национальному признаку.



В отношение Магомеда Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В прошлом году, 14 ноября, МВД России объявило в розыск другого администратора этого канала Абакара Абакарова.

Читайте также:

ФСБ задержала мужчину, взорвавшего авто экс-сотрудника СБУ Прозорова

Машина с возвращавшимися из зоны СВО военными утонула в реке под Воронежем

В суд поступило дело члена-корреспондента РАН о финансировании экстремизма
#telegram
#следственный комитет
#дагестан
#украина
#призыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учитель из Краснодара получила срок за продажу военной продукции в США и Японию
ФТС: в Краснодаре педагог получила 4 года колонии за продажу военной продукции
16 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/Artfully79

Сотрудники таможни раскрыли схему контрабанды военной продукции, организованную педагогом из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Отмечается, что россиянка размещала объявления о продаже военных товаров на интернет-сервисах. Затем она выходила на заказчиков.

Первая посылка, содержащая оптический прицел для крупнокалиберных пулемётов «Утёс» и «Корд», была отправлена в Японию, но оперативно перехвачена силовиками в декабре 2021 года. В декларации к грузу было указано, что пересылается сувенир.

Перехват посылки оперативниками не остановил женщину, которая через три месяца отправила вторую — с ночным прицелом для снайперской винтовки — в США. Она также была перехвачена.

В результате удалось установить личность отправителя. В квартире женщины прошли обыски, в результате которых были обнаружены оптические и коллиматорные прицелы для снайперских винтовок, элементы стрелкового оружия, уже готовые к пересылке за границу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Свою вину она признала полностью. Суд вынес ей приговор в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Читайте также:

ФСБ перекрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки из Украины

Таможенники нашли около трёх тысяч боеприпасов в легковом автомобиле под Калининградом

Таможенники обнаружили контрабанду в 600 бутылок алкоголя на судне из Кореи
#таможня
#контрабанда
#оружие
#учитель
#краснодарский край
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге студент-медик оскорбил русских и поблагодарил Гитлера за геноцид славян
В Петербурге студент-медик назвал русских «самой убогой нацией»
16 апреля 2024, 12:33

Фото: iStock/SbytovaMN

В Петербурге студент медуниверситета оскорбил русский народ и заявил, что страна не выживет без представителей среднеазиатских республик.
На своих страницах в соцсетях молодой человек — уроженец Узбекистана — писал, что считает русских «самой убогой нацией», а россиянок сравнивал с обезьянами. Также он выражал благодарность Адольфу Гитлеру за геноцид славян, передаёт «Царьград».

Высказываниями студента заинтересовались в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил открыть в отношении молодого человека уголовное дело за возбуждение ненависти и вражды. Однако даже такой расклад событий не вынудил студента извиниться за свои слова.

Читайте также:

Мигрант из Узбекистана поддержал теракт в «Крокусе»

Лишивший пасынка восьми пальцев мигрант зажимал его язык плоскогубцами и ломал ребра

В Сочи мигрант из-за ссоры забил камнем знакомую и вынес тело на набережную
#мигрант
#студент
#узбекистан
#россия
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«400 лет наследия в огне»: в Копенгагене горит одно из старейших зданий города
В Копенгагене горит историческое здание фондовой биржи
16 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Distortion Media

В Копенгагене загорелось старейшее в городе здание фондовой биржи. Об этом сообщает газета Ekstra Bladet.
Отмечается, что в результате сильного пожара со знаменитого здания рухнул шпиль.

Напомним, что здание биржи было возведено в первой половине XVII века. Оно известно своей спиральной башней, которая обрушилась сегодня в районе девяти утра по московскому времени.

Очевидцы пожара сообщают, что люди пытаются спасти от огня наиболее ценные и древние предметы, в частности, старинные картины.

Полиция города призывает жителей не покидать свои дома в центре города без необходимости.

Читайте также:

В российском городе после падения сбитого беспилотника начался пожар на рынке

Подмосковные росгвардейцы предотвратили крупный пожар в гаражном комплексе

В России после падения БПЛА на строящуюся больницу начался пожар
#пожар
#полиция
#здание
#история
#биржа
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орск может снова затопить
Мэрия Орска: на водохранилище возле Казахстана произошел перелив через дамбу
16 апреля 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Об этом пишет РИА Новости.
«Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай», — указано в публикации.
Сообщается, что есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация. Жителей примут пункты временного размещения на базе школ №17 и 88.

Ранее сообщалось, что в городе прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Это привело к массовой эвакуации жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. По последним данным, уровень воды в районе города снизился на 28 сантиметров и составляет 592 сантиметра. Критический уровень — 700 сантиметров. Ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.

Читайте также:

Корреспондент Микульскис рассказал о ситуации в Орске

Десятки домов затопило в Бурятии

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов
#вода
#реки
#эвакуация
#ущерб
#урал
#орск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Удмуртии сжёг своих детей из-за мести бывшей жене
16 апреля 2024, 11:43

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Удмуртии местный житель сжёг дом и своих детей из мести бывшей жене, пишет «Лента.ру».
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России, 27-летний местный житель ранее судим. Суд в Удмуртской Республике приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он признан виновным по статьям о расправе и умышленном уничтожении имущества.

Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Как показал комплекс судебных экспертиз, проведённый в отношении подсудимого, в момент совершения преступления он осознавал характер своих действий.

По данным суда, все случилось в поселке Игре 9 мая 2023 года в доме бывшей супруги преступника. В день трагедии в гостях у женщины находилась ее подруга с сожителем и двухмесячным ребенком. Общие дети женщины и подсудимого тоже были в доме.

Осуждённый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к бывшей жене и устроил ссору. Затем хозяйка дома ушла в магазин, а мужчина поджег бумагу и положил ее на диван, который находился в сенях. После поджога он спрятался недалеко в кустах и смотрел, чтобы никто из горящего дома не выбрался. Двое детей погибли.

Читайте также:

Сотни животных сгорели заживо при пожаре в зоопарке в Евпатории

Суд вынес приговор блогеру-сыроеду Лютому, заморившему голодом месячного сына

Вычислен админ скандального Telegram-канала, призывавший истреблять украинцев
#россия
#поджог
#убийство
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники полиции избили участника СВО
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения полицейскими участника СВО
16 апреля 2024, 11:32

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении полицейскими участника СВО. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
«В соцмедиа размещена информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО. Следственными органами ГСУСК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка», — указано в публикации.
Сообщается, что Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции. Помимо этого отмечается, что председатель СК России попросил представить ему доклад об установленных обстоятельствах.

Читайте также:

На Украине сотрудники военкомата избили женщину, которая пришла за супругом

Трое слесарей избили палками мужчину и прострелили ему половой орган

В Новосибирской области избили участника СВО, который защитил работницу кафе
#дело
#уголовное дело
#сотрудники
#бастрыкин
#драка
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотни животных сгорели заживо при пожаре в зоопарке в Евпатории
В Евпатории при пожаре в зоопарке сгорели более 200 животных
16 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/subinpumsom

Зоопарк «Тропик Парк», в котором содержалось более 200 видов животных, сгорел в Евпатории. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
По информации портала, большая часть животных погибла.

Возгорание в зоопарке произошло минувшей ночью. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС рассказали, что тушение пожара осложняло то, что в вольерах находилось сено, которое провоцировало новые возгорания.

По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание проводки. Правоохранители выясняют обстоятельства пожара. Среди людей жертв нет.

Читайте также:

В России после падения БПЛА на строящуюся больницу начался пожар

В Удмуртии зафиксировали крупный пожар

После попадания БПЛА на спиртзавод в Курской области разгорелся пожар
#мчс
#пожар
#чп
#бпла
#возгорание
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд вынес приговор блогеру-сыроеду Лютому, заморившему голодом месячного сына
Восемь лет колонии получил блогер-сыроед Лютый по делу о гибели сына
16 апреля 2024, 11:20

Фото: iStock/Rawf8

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому, заморившему голодом своего месячного ребёнка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Решением суда блогеру было назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима и со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Лютому было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса России: о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть и о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Расследованием уголовного дела занималось региональное управление Следственного комитета. На время следствия мужчину арестовали. Ему провели психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он был признан вменяемым. Он полностью признал вину в содеянном.

Читайте также:

Суд арестовал на два месяца блогера-сыроеда Максима Лютого

В Сочи задержана жена блогера-сыроеда Лютого из-за смерти сына

Беременная жена блогера-сыроеда Лютого тайком ходила есть к соседям
#суд
#приговор
#наказание
#тюрьма
#голод
#смерть
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка
16 апреля 2024, 10:41

Фото: iStock/Berkut_34

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.
Отмечается, что речь идёт о неуказании в рекламе существенных условий, которые влияют на стоимость кредита.

С соответствующей жалобой в антимонопольную службу обратился россиянин. Он пожаловался на рекламу банка по радио, где сообщалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 миллионов рублей. При этом в рекламе не были указаны иные условия, такие как срок, пределы процентной ставки, наличие первоначального взноса.

Также в рекламе было указано, что ипотека от Альфа-банка является лучшей в России. При этом объективные критерии сравнения услуги с предложениями других банков отсутствовали.

В ФАС подчеркнули, что такая реклама может вводить потребителей в заблуждение и, вероятно, содержит признаки нарушения закона о рекламе. Теперь ведомство проведёт оценку рекламы Альфа-банка, после чего, в случае установления вины, на компанию будет наложен штраф.

Читайте также:

ФАС подозревает «Альфа-Банк» в обмане клиентов

ФАС: Альфа-банк в третий раз за месяц нарушает закон о рекламе

ФАС предупредила Wildberries из-за навязывания продавцам невыгодных условий договора
#фас
#банк
#реклама
#закон
#нарушение
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф