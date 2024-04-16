Вычислен админ скандального Telegram-канала, призывавший истреблять украинцев

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Российские силовики вычислили одного из администраторов скандального Telegram-канала «Утро Дагестана». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что админом оказался 36-летний житель Махачкалы Магомед. Он выдавал себя за бойца СВО и рассказывал, как постоянно пытает пленных украинских военных. Также он призывал истреблять и отдавать в рабство женщин, детей и пожилых людей из Украины.
По оценке экспертов, все эти посты направлены на возбуждение ненависти и вражды и унижают человеческое достоинство по национальному признаку.
В отношение Магомеда Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В прошлом году, 14 ноября, МВД России объявило в розыск другого администратора этого канала Абакара Абакарова.
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По оценке экспертов, все эти посты направлены на возбуждение ненависти и вражды и унижают человеческое достоинство по национальному признаку.
В отношение Магомеда Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В прошлом году, 14 ноября, МВД России объявило в розыск другого администратора этого канала Абакара Абакарова.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова