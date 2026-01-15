Достижения.рф

На Камчатке под завалами снега обнаружили тело мужчины

Фото: iStock/Iuliia Alekseeva

В Петропавловске-Камчатском значительная масса снега обрушилась с крыши дома на улице Советской. Под образовавшимся завалом спасатели обнаружили тело мужчины, пишет ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.



Более детальная информация, включая личность погибшего, в публикации не приводится.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия. Цель — установление всех обстоятельств инцидента.

