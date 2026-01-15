На Камчатке под завалами снега обнаружили тело мужчины
В Петропавловске-Камчатском значительная масса снега обрушилась с крыши дома на улице Советской. Под образовавшимся завалом спасатели обнаружили тело мужчины, пишет ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.
Более детальная информация, включая личность погибшего, в публикации не приводится.
Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия. Цель — установление всех обстоятельств инцидента.
