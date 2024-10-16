На МКАД столкнулись несколько автомобилей

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На внутренней стороне 60-го километра МКАД, возле съезда №59 произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом информирует столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«На месте работают оперативные службы», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что все обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. В результате ДТП движение в этом районе было затруднено. Автомобилистам советовали использовать альтернативные маршруты.
Позже в департаменте сообщили о восстановлении движения на внутренней стороне 60-го километра МКАД.
Ранее стало известно, что в Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе.
До этого в Павловском Посаде прошёл фестиваль безопасности дорожного движения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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