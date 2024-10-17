Подмосковные хирурги собрали по частям руки и ноги попавшего в ДТП мотоциклиста

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Сложнейшую операцию по восстановлению костей рук и ног провели 40-летнему мотоциклисту, пострадавшему в дорожной аварии, врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в клинику в состоянии травматического шока после ДТП. У него диагностировали оскольчатые переломы рук и ног, ушибы живота и грудной клетки, а также серьёзную травму правого плеча. Сначала состояние пациента стабилизировали в реанимации, а затем прооперировали.
«В течение трёхчасовой операции мы восстановили анатомически правильное положение осколков костей правого бедра и обеих голеней и рук. Фрагменты закрепили пластинами и штифтами, чтобы исключить вероятность вторичного смещения», — рассказал заведующий травматологическим отделением Геннадий Гордеев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас пациента перевели в отделение медицинской реабилитации, там он под наблюдением специалистов восстанавливает подвижность повреждённых конечностей. Через полтора года мужчине нужно будет провести повторную операцию, чтобы удались металлические конструкции.
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