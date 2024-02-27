Видеокамеру с антенной обнаружили в доме напротив Минобороны РФ

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На чердаке дома на Фрунзенской набережной в Москве коммунальщики обнаружили видеокамеру с антенной, которая следила за зданием Минобороны РФ. Об этом пишет Mash.
Камеру сняли и передали специалистам для изучения.
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